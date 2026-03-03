Con quién está casado Leon en Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem vuelve a poner al veterano Leon S. Kennedy en el centro de las conversaciones alrededor del juego. El personaje favorito de todas y de muchos en la franquicia, vuelve sobrecargado de acción antibioterrorista y con más habilidades, que denotan su experiencia en el mundo de las malvadas megacorporaciones. Un detalle en particular, pese a que lleva puestos en el juego unos guantes que disimulan su infección, es el hecho que posee un anillo en el dedo anular que bien podría ser de matrimonio –o de compromiso o ninguno, pero preferimos creer que es de matrimonio–.

El arte conceptual de Leon S. Kennedy, desbloqueado tras completar Resident Evil Requiem, muestra la mano del agente en dos versiones: una infectada y la otra con un anillo de bodas. En una escena se puede ver cómo Leon retira el guante y vuelve a poner en su dedo lo que parece ser dicho anillo. Esto lleva a la inevitable conclusión que hay alguien en la vida sentimental de Leon, pero Capcom se niega voluntariamente a revelar de quién se trata.

¿Con quién está casado Leon Kennedy en Resident Evil Requiem?

Esa es la pregunta que abre todo un abanico de posibilidades y que solo por meterle sabor al asunto, deja de lado la idea de que pudiese ser una persona desconocida hasta ahora en la saga, sin relación alguna con la lucha contra el bioterrorismo. Las dos opciones más obvias, de acuerdo con Resident Evil 2 y Resident Evil 4, deja en la lucha a las candidatas Claire Redfield y Ada Wong. Ambas son muy diferentes y han tenido sus propios momentos con el ya no tan novato Leon. Sin embargo, fue con Claire con quien la historia de lealtad comenzó. Con Ada, en cambio, ha existido un poco más de desconfianza por razones de espionaje, mientras ella ve todo de una forma estrictamente profesional.

Si aparte del historial de ellas en el pasado nos guiamos por los amuletos que puede equipar Leon en Resident Evil Requiem, tenemos el ‘Amuleto de compañera fiel’ con la figura realista de Claire a pequeña escala colgante, cuyo beneficio es que «aumenta la penetración de las balas» en las pistolas. Por su parte, el ‘Amuleto de osito’ relacionado con Ada, se encuentra en el mismo lugar donde Leon conoció por primera vez a la sensual espía de cabello negro y traje rojo. Este «aumenta la potencia a media distancia y la reduce al disparar de cerca» para las escopetas, cuya arma también guarda relación con Ada.

Si bien Leon y Ada han tenido cierta dinámica a lo largo de los juegos, compartido tiempo juntos y hasta un beso, no son muchos los que ven a ambos como una pareja de casados y en su lugar definen la relación como algo tóxica. No precisamente por los virus. Por la experiencia compartida como sobrevivientes de Raccoon City, de la cual Leon sigue en contacto e incluso trabajando con –la entonces pequeña y ahora adulta– Sherry Birkin, rescatada por Claire, la hermana Redfield es una compañera más leal que encaja con el sentido de justicia de Leon; independientemente de sus desacuerdos las películas animadas.

Esto incluso explicaría por qué Leon se muestra tan amigable cuando Sherry le pregunta por el paradero de Chris hacia el final de Resident Evil Requiem. ¿Recuerdan los memes? Sí, definitivamente Chris Redfield estaría muy contento de ser el cuñado de Leon y ver el legado Redfield continuar junto a los Kennedy.

Las otras damiselas y la opción descarte

¿Qué hay de las demás mujeres que han pasado por la vida de Leon, como Ashley Graham, Helena Harper y hasta Jill Valentine, a quien canónicamente conoció en la película Resident Evil: Death Island? No encontramos suficiente material para relacionar sentimentalmente a Leon con ellas, incluso si es fuera de la pantalla. A menos que consideremos fuertemente a Ashley como potencial pareja de Leon, a quien este rescató en España cuando ella tenía 20 años; hasta eso podría justificar el Porsche Cayenne Turbo GT en Requiem, un auto para nada económico. La hija de un expresidente seguro tiene medios.

La opción por descarte elimina del panorama a todas las valientes mujeres protagonistas del mundo de Resident Evil, a favor de una civil completamente desconocida. Incluso, tampoco descartaríamos que el buen Leon sea viudo, de ahí su nula comunicación con una posible pareja durante los eventos de Resident Evil Requiem. Por ahora, la única verdad es que nadie sabe con quién está casado Leon y puede que Capcom nunca lo revele, o que lo haga en un ‘remake’ o proyecto futuro.