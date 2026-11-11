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Conan: The Black Pyramid será un juego tipo roguelike en el «universo compartido de Robert E. Howard»

Horror cósmico en el 'howardverso'.

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El estudio Games Farm —creadores de Jotunnslayer: Hordes of Hel— y la distribuidora de juegos indies Grindstone acaban de anunciar un nuevo ‘roguelite’ basado en las historias de Conan y otros personajes creados por el legendario Robert E. Howard. Se llama Conan: The Black Pyramid y visualmente nos recuerda un poco a la serie Diablo, aunque su estructura podría ser más parecida a la de Hades.

Este juego saldrá para PC mediante Steam en 2027 y si les llama la atención pueden visitar su página en la plataforma de Valve para solicitar acceso a la prueba de juego que se llevará a cabo más adelante. También pueden dar una mirada a su primer tráiler.

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En este juego seguimos a Conan que abandona el trono de Aquitania para responder el llamado de la Pirámide Negra, un lugar de horrores cósmicos que rompe las leyes del tiempo y el espacio, lo que permite que también podamos controlar a héroes de otras historias de Robert E. Howard como Solomon Kane y Dark Agnes de Chastillon. Eso mismo también explica por qué podremos volver a comenzar la aventura tras morir. Nos gusta los roguelikes que integran su sistema de partidas dentro de la historia del juego.

Lo mejor de todo es que Conan: The Black Pyramid se podrá disfrutar de modo cooperativo junto a otra persona, pero parece que solo será en línea y no tendrá un modo local para dos jugadores. Aún así, nos llamó bastante la atención y vamos a estar muy pendiente de más noticias al respecto.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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