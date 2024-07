Concord – Primeras impresiones

Concord es la apuesta de Firewalk Studios y SCE por conquistar el género de los ‘hero shooter’ tuvo un periodo de prueba cerrada y abierta la semana pasada. Esto con motivo de su lanzamiento, el próximo viernes 23 de agosto. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la prueba cerrada y posteriormente en el periodo abierto para todo el público y estas son nuestras primeras impresiones de esta propuesta de Sony y Firewalk Studios.

Personajes y habilidades para todo tipo de jugador

La selección de armas es limitada, pero cada una se siente única y bien equilibrada

Concord nos presenta un elenco de 16 héroes, cada uno con un diseño y habilidades únicas que fomentan la experimentación y la estrategia en la elección de equipos. Entre estos personajes destacamos a Duchess, una anciana que controla la arena con su devastadora subametralladora. Star Child, un ogro furioso con un ataque de carga y la habilidad de golpear el suelo para infligir daño masivo y finalmente, Roka. Este es un personaje con un lanzacohetes de disparo rápido, jetpack y un movimiento de bombardeo terrestre. Sin embargo, hay muchas más opciones que nos hubiera gustado tener el tiempo de experimentar.

Desafortunadamente, no todos los personajes de Concord son interesantes. Ya que, Teo es un soldado genérico con habilidades poco llamativas.

Durante el periodo de prueba de Concord pudimos probar cuatro modos de juego. Estos, si bien no son un punto de inflexión para el género, ofrecen lo que se puede esperar de un juego de este tipo. Team Deathmatch, Trophy Hunt (una especie de baja confirmada), Cargo Run (ataque y defensa) y Clash Point (control de zona) son los modos que tuvimos la oportunidad de probar.

Concord también trae algunas novedades interesantes, pero que pueden generar distintas opiniones tanto positivas como negativas. Ya que, en el modo competitivo, no se puede repetir un personaje si ganamos una ronda con él. Esto obliga al jugador a salir de tu «zona de confort» y lo lleva a tener que dominar una variedad más amplia de héroes. Algo que en un tiempo tan reducido como el del periodo de prueba fue un obstáculo.

Los mapas nos dejaron un sabor agridulce

Star Chamber, con su diseño simétrico y enfoque en la verticalidad, es mapa que destaca entre los disponibles en la beta de Concord..

En nuestra experiencia con la beta de Concord, los mapas dejaron una sensación agridulce. Si bien su diseño no es muy complejo, ofrecen múltiples rutas y escondites, su diseño no logra estar al mismo entusiasmo que los personajes. En su mayoría, los mapas disponibles presentan diseños lineales, los cuales están compuestos principalmente por estructuras cuadradas conectadas por pasillos estrechos. Esta falta de complejidad puede hacer que las partidas se sientan repetitivas y predecibles con el paso del tiempo. A pesar de que Concord brilla en el apartado gráfico con personajes detallados y una estética pulida, los escenarios no logran transmitir la misma personalidad y originalidad que los personajes.

Concord tiene potencial brillante, pero también áreas por Pulir

Los personajes de Concord, más allá de la polémica, destacan por su diversidad visual y habilidades únicas, ellos sin lugar a duda son el corazón del juego. Adicionalmente, la variedad de armas y habilidades junto con la condición de cambiarlos cuando hemos ganado una partida con ellos enriquecen la experiencia táctica hasta el momento única en su género. Las armas, aunque limitadas en número, se sienten bien equilibradas. Sin embargo, los mapas resultan ser el punto débil, con diseños poco inspiradores y una falta de atractivo visual. A pesar de estos problemas, la beta demuestra el potencial de Concord. Sin embargo, antes de su inminente lanzamiento algunos de estos puntos —junto a otros problemas técnicos— deberán ser revisados para poder ofrecer una experiencia satisfactoria a los jugadores que decidan comprar este juego para PC o PlayStation 5.

Primeras impresiones de Concord hechas con un acceso anticipado del juego para Steam provisto por Sony Computer Entertainment.