¡Concord vive de nuevo! Jugadores lograron crear sus propios servidores

El juego del extinto equipo FirewalkStudios es una advertencia. La ambición de grandes compañías como Sony les hizo gastar cientos de millones de dólares para inundar el mercado de juegos como servicio que no tenían forma de competir contra grandes pesos pesados como Fortnite y los desarrolladores terminan pagando los platos rotos. Pero incluso los juegos que son considerados un fracaso tienen una audiencia que los quiere jugar y Concord no es la excepción, así que los mismos jugadores se tomaron la tarea de revivir el juego.

Una comunidad liderada por un trio de jugadores y programadores conocidos como Red, open_wizard y gwog abrieron su propio servidor de Discord con un objetivo: hacer que Concord fuera jugable de nuevo. Ahora, poco más de un año después de que Sony cerrara los servidores y «deslanzara» el juego, Concord vive de nuevo.

Gracias a un reportaje de TheGamePost nos enteramos de los pormenores del proyecto y vimos el siguiente video que muestra lo avanzado que está.

Como pueden ver, el juego carga, hace emparejamiento y permitió conectarse a una partida del modo Clash Point.

Mediante una publicación en el servidor de Discord explicaron que esto se logró gracias a un extenso trabajo de ingeniería inversa que les permitió recrear la API de los servidores originales. Sin embargo, las cosas no están listas aún. Tiene muchos ‘bugs’ y no funciona a la perfección, pero los involucrados seguirán haciendo pruebas internas.

Aplaudimos los logros de este equipo y nos encanta que Concord pueda ser jugado una vez más. Aunque las condiciones de su lanzamiento hicieron imposible que el juego encontrara una audiencia, ya es una parte emblemática de la historia de los videojuegos que debe ser preservada, incluso si no va a ser jugada masivamente.