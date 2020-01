Connie Booth, importante figura del mundo PlayStation, será homenajeada en los Premios DICE

El próximo 13 de febrero, durante la ceremonia de entrega de los Premios DICE a lo mejor de los videojuegos de 2019, veremos a alguien más ingresar al Salón de la Fama de la Academia de Artes y Ciencias Interactivas. Se trata de Connie Booth, vicepresidente de desarrollo de productos de Sony Interactive Entertainment.

Booth lleva más de 20 años trabajando en Sony, ayudando a fortalecer la marca PlayStation y colaborando con el desarrollo de múltiples juegos para estas consolas. Trabajó con Naughty Dog para dar vida a los títulos de Crash Bandicoot y bajo su supervisión se han creado juegos y franquicias como Syphon Filter, Jak and Daxter, Sly Cooper, Ratchet & Clank, Infamous, Uncharted, The Last of Us, Days Gone y Marvel’s Spider-Man.

Sobre este homenaje, Meggan Scavio —presidente de la Academia de Artes y Ciencias Interactivas— dijo lo siguiente:

«Nos sentimos honrados por la presencia de Connie en nuestro Salón de la Fama. Por más de dos décadas, ella ha sido una voz líder para numerosas franquicias de PlayStation. También ha ayudado al surgimiento de nuevo talento en la industria. Su trabajo incansable y pasión han creado un impacto indeleble en los desarrolladores, permitiendo que sus visiones creativas florezcan».

Podremos ver la entrega de los Premios DICE y el homenaje a Connie Booth en vivo en el canal de YouTube de IGN.

Via: Gamesindustry.biz

Fuente: Academia de Artes y Ciencias Interactivas