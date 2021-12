Conoce los 10 lanzamientos con mejor calificación de Steam en 2021

Los juegos más mediáticos o los que vemos todos los días en redes sociales no siempre resultan ser los más populares o valorados en una plataforma en específico. Esto es particularmente cierto en el caso de Steam, pues su lista de los 10 lanzamientos de 2021 con mejor calificación resulta ser muy inusual.

Los datos recopilados por SteamDB muestran una larga lista de juegos que no solo se mantienen activos con una buena cantidad de jugadores, sino que también tienen un buen porcentaje de reseñas positivas. Entre los más reconocidos en nuestro continente están Valheim, It Takes Two y Psychonauts 2, pero no están siquiera entre el top 10.

A continuación, te mostraremos los 10 juegos que encabezan la lista:

Los 10 lanzamientos más populares de Steam en 2021

El sarcástico nombre de este juego describe lo que es: se trata de un simulador de batallas muy divertido en el que los jugadores pueden recrear distintos tipos de terrenos y luchadores para saber qué lado puede ganar. Este resulta muy popular entre creadores de contenido.

En este título de estrategia y construcción, el jugador deberá crear su propia fábrica en un entorno espacial con todos los riesgos y desafíos que esto conlleva.

Este juego de ritmo recrea una situación en la que se salva a un paciente a la hora de sincronizarse con la música. Resulta ser un distractor para ‘streamers’ y jugadores profesionales de League of Legends mientras esperan largas colas para sus partidas.

Firework es obra de una empresa independiente china llamada Shiying Studio, que pone a los jugadores en los zapatos de un investigador que trata de encontrar pistas sobre una masacre reciente.

5. Cookie Clicker

Este título es básicamente crear galletas oprimiendo un botón del ratón infinitas veces. Se puede mejorar la receta y hacer negocios con las galletas, pero la jugabilidad principal es la misma.

Este es un título de puzles en el que se investiga la extraña desaparición de una pareja y se resuelven acertijos a la hora de manipular distintos objetos en la residencia de estos.

Ya habíamos mencionado anteriormente a PowerWash Simulator, un juego cuyo objetivo es dar una sensación placentera a quien disfrute de ver cosas ordenadas y limpias. Claramente este presenta desafíos de tratar de dejar relucientes extensas áreas, pero a final de cuentas la idea es disfrutar de hacer un trabajo bien hecho.

Ya habíamos hablado anteriormente de este «juguete» de construcción. Básicamente lo que hace el jugador es seleccionar lugares para construir estructuras y el programa las generará automáticamente con formas muy diversas y llamativas.

Se trata de una novela visual interactiva de terror que le pedirá al jugador tomar decisiones para avanzar en la historia.

Por último, tenemos un juego de palabras que se está popularizando en el continente asiático. El único (y gran) problema es que todos los desafíos son con caracteres chinos, así que no hay nada que hacer si no se tiene un gran conocimiento de mandarín.

