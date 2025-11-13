Conoce algunos de los personajes originales en Pokémon Pokopia para Switch 2 y su tráiler extendido

Koei Tecmo, desarrolladores de Dragon Quest Builders 2, aplican esa misma plantilla en el próximo juego de The Pokémon Company exclusivo de Nintendo Switch 2 para el 5 de marzo del 2026. La amada franquicia toma lecciones de Minecraft, Animal Crossing, Harvest Moon y por supuesto otros juegos alternos de Pokémon, para hacer de Pokémon Pokopia un paraíso de confort para fanáticos de los monstruos de bolsillo.

En Pokémon Pokopia, juegas como un Ditto que despertó de un sueño profundo y adoptó una apariencia humana. Ditto conoce al Profesor Tangrowth, un Pokémon muy peculiar que parece llevar objetos que le pertenecían a los humanos y que vive solo en un lugar que solía estar habitado por humanos y Pokémon. Tras ver cómo los árboles y las plantas se marchitaron, Ditto decide devolverle la vida a este lugar fabricando objetos y aprendiendo movimientos de otros Pokémon para crear así una utopía donde todos puedan vivir felices y en paz.

Construye un espacio de ensueño

Los jugadores y jugadoras podrán aprender movimientos de los Pokémon a los que vayan conociendo, y así ayudar a crear hábitats para atraer a todo tipo de Pokémon. También podrán usar los movimientos que aprendan con otros fines. Por ejemplo, podrán derribar muros con Golpe Roca, añadir más vegetación con Follaje, viajar entre montañas con Planeo o surcar los mares con Surf.

El profesor Tangrowth

Además, podrán interactuar con los Pokémon que encuentren de muchas formas: podrán saltar la cuerda con las lianas de Bulbasaur, pedirle a Charmander que encienda hogueras o colaborar con muchos Pokémon para construir casas. Algunos Pokémon te pedirán que los ayudes a hacer que el vecindario sea un lugar más cómodo para vivir. Otros tendrán peticiones importantes para resolver problemas más complicados. Cumplir estas peticiones les permitirá ir mejorando la zona.

También tendrán la oportunidad de modificar su apariencia con distintos peinados y atuendos, fabricar objetos y muebles para personalizar el entorno. Hasta cuatro personas pueden jugar al mismo tiempo. Por medio de GameShare, solo necesitas un juego para compartir la partida en Switch y Switch 2.

Pokémon peculiares

Además del Profesor Tangrowth, encontrarás otros Pokémon bastante enigmáticos.

Palidachu: una Pikachu muy pálida con orejas caídas cuyo pelaje tiene un tono misterioso.

Musgorlax: a este Snorlax le creció musgo por todo el cuerpo, y hasta tiene una flor que baila en su cabeza. Parece que lleva durmiendo muchísimo tiempo.