Conoce en qué fechas y plataformas acceder a la beta abierta de Sonic Racing: CrossWorlds

Sega anunció durante Gamescom 2025 una beta abierta de Sonic Racing: CrossWorlds para las plataformas actuales, incluyendo PS5, Xbox Series X/S, Steam, Epic Games Store y Nintendo Switch. El juego estará disponible desde el 25 de septiembre para estas plataformas además de PS4 y Xbox One, mientras que la versión de Switch 2 llegará en digital a finales del año y en formato físico hasta inicios del 2026 en un cartucho completo, no Tarjeta llave de juego. La beta abierta de Sonic Racing: CrossWorlds estará disponible desde el 28 de agosto a las 11:01 pm hora Colombia hasta el 1ro de septiembre a las 10:59 pm.

En la beta abierta de Sonic Racing: CrossWorlds, los jugadores tendrán acceso a 12 personajes de Sonic y 16 circuitos, nueve circuitos principales y siete ‘CrossWorlds’. También habrá 42 accesorios para elegir. Podrás competir contra otros jugadores de todo el mundo en línea.

En el juego completo, podrás combinar 45 vehículos originales únicos y 70 accesorios diferentes para tunear tu coche, subirlo de nivel y crear la máquina definitiva que se adapte a tu estilo de carrera. Domina a tus oponentes con 23 objetos diferentes, incluyendo los favoritos que regresan y objetos totalmente nuevos como el Monster Truck. Reúnete con amigos y juega en pantalla dividida local en Grand Prix y el nuevo modo fiesta Race Park, compite contra una comunidad de jugadores de todo el mundo, con hasta 12 jugadores en línea en World Match o pon a prueba tus habilidades al volante en Time Trials.