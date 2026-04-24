Conoce los tres primeros juegos distribuidos por la debutante compañía Toei Games, nada que ver con IP famosas

Tras el anuncio de la fundación de la compañía, Toei Games anuncia los tres primeros juegos que planea distribuir: Killa de Black Tangerine, Hino de UnGloomStudio y Debug Nephemee de Nephemee Studio. «Para Toei, historia no significa simplemente argumento. Es la suma de personajes cautivadores y una visión del mundo que envuelve al público. Todo aquello que posee una presencia fuerte y distintiva se ajusta a nuestra definición de historia. Disfruten de esta selección de obras completamente nuevas y originales, presentadas por Toei en colaboración con talentosos creadores de Japón y del extranjero», señala Toei Games en un comunicado oficial.

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Killa

Plataforma: PC (Steam)

Desarrollador: Black Tangerine

Fecha de lanzamiento: 2026

Killa es una aventura de misterio en 3D con múltiples finales. Valhalla, nuestra protagonista, busca al asesino de su mentor, a quien aprecia como a un miembro más de la familia, y se aventura a una isla desconocida. Descubre al culpable en esta enigmática isla y embárcate en un viaje de venganza.

Ambientado en un mundo de pesadilla, oscuro y fantástico, propio de un espectáculo de marionetas, Killa es una aventura de misterio. El jugador debe usar su habilidad de «resonancia» para adentrarse en los recuerdos de los sospechosos y reconstruir fragmentos de sueños para desentrañar la verdad.

¿Quién es «La» que asesinó a su mentor? El telón se alza ahora en este escenario bellamente cruel.

Hino

Plataforma: PC (Steam)

Desarrollador: UnGloomStudio

Fecha de lanzamiento: Por determinar

Únete a Hino y al peculiar esqueleto Monimoni en su viaje a través de un mundo envuelto en sombras en esta atmosférica aventura de fantasía oscura en 2D. Ilustrado con bolígrafo por el artista Yatara, el mundo de Hino cobra vida en este videojuego. En un reino sombrío e infestado de monstruos espeluznantes, Hino, con su cinta roja, y el singular esqueleto blanco Monimoni, emprenden un viaje en busca de un refugio seguro. En tus manos está guiarlos hacia ese lugar de paz.

A través de tierras plagadas de monstruos y trampas, descubrirás una verdad tras la creación de este oscuro mundo. Cuando esa verdad se revele, tus decisiones determinarán cuál de los muchos finales alcanzará su aventura.

Debug Nephemee

Plataforma: PC (Steam)

Desarrollador: Nephemee Studio

Fecha de lanzamiento: Por determinar

Debug Nephemee es un juego de aventuras 2D con vista cenital ambientado en un lugar llamado Nepherum. Aquí, el mundo está infestado de insectos que habitan criaturas llamadas Nephemees. Mediante un sistema de combate único, basado en los valores y filosofías de cada Nephemee, atacarás y hackearás a tus oponentes para descubrir rastros de sus personalidades y recuerdos.

Encuentra un elenco de personajes peculiares y conócelos a fondo mientras te embarcas en un viaje para «depurar» el mundo.