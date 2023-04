Conoce todos los anuncios del Indie World de abril del 2023

Nintendo ha revelado, durante el Indie World de abril del 2023, varios anuncios de juegos y contenido descargable (DLC) de diferentes estudios independientes que llegarán a lo largo del año y a principios del siguiente a Switch. Cabe resaltar, que nuevamente la comunidad del juego Silksong ha quedado a la espera de información. Ya que durante el Indie World de abril de 2023, solo vimos anuncios de juegos como Anima Well, Oxenfree II: Lost Signals y el anuncio de Blasphemous 2. En cuanto a contenido descargable (DLC), fueron revelados nuevos adelantos de Shovel Knight Pocket Dungeon Puzzler’s Pack, A Little to the Left: Cupboards & Drawers y Cult of the Lamb: Relics of the Old Faith.

Mineko’s Night Market

Mineko’s Night Market llegará a Nintendo Switch el martes 26 de septiembre.

My Time at Sandrock

El juego desarrollado por Pathea Games llegará a Nintendo Switch en algún momento del tercer trimestre del 2023.

Quilts and Cats of Calico

Este curioso juego de mesa para los amantes de los gatos solo fue anunciado en el Indie World de abril del 2023 y se desconoce cuándo llegará a Nintendo Switch.

Anima Well

El juego de plataformas y exploración de Bigmode llegará a Nintendo Switch a inicios del 2024.

Blasphemous 2

Muchos esperaban noticias o anuncios de Silksong en el Indie World de abril de 2023, pero sorpresivamente —durante la transmisión— fue anunciado Blasphemous 2. El regreso del Penitente a Nintendo Switch se dará en algún momento del tercer trimestre del 2023.

Oxenfree II: Lost Signals

Oxenfree II: Lost Signals llegará al mercado el miércoles 12 de julio del 2023.

Teslagrad 2

Rain Games tuvo dos anuncios durante el Indie World de abril del 2023. El primero de ellos es que Teslagrad 2 ya está disponible en la eShop y el segundo es que la remasterización de la primera también se encuentra disponible para su compra en las diferentes tiendas en línea de las plataformas a las que el juego llegará.

Teslagrad: Remastered

Rift Of The NecroDancer

Este juego de ritmo, el cual nos muestra una propuesta diferente a su precuela, llegará en algún momento del 2023.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Otro de los anuncios de juegos vistos durante el Indie World de abril del 2023, fue que Five Nights at Freddy’s: Security Breach ya está disponible en la eShop de Nintendo Switch.

Shadows Over Loathing

Este juego ya está disponible para comprar en la eShop.

PlateUp!

Este juego que cuenta con ubicaciones procedurales ha sido anunciado para Nintendo Switch y aún no cuenta con una fecha de lanzamiento oficial.

Crime O’Clock

El juego de acertijos y rompecabezas de Bad Seed estará disponible para los poseedores de una Nintendo Switch el viernes 30 de junio.

Bomb Rush Cyberfunk

Recientemente, fue filtrado que Sega está trabajando en un nuevo Jet Set Radio. Sin embargo, Bomb Rush Cyberfunk —la secuela espiritual de Jet Set Radio— ya tiene fecha de lanzamiento. Este juego estará disponible el viernes 18 de agosto.

Paper Trail

Paper Trail, un juego de acertijos y aventura, llegará a Nintendo Switch en algún momento de agosto de este año.

Little Kitty, Big City

Little Kitty, Big City, juego revelado en el Indie World, no cuenta con una fecha de lanzamiento oficial.

Fuente: canal oficial de Nintendo of America