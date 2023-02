Conoce todos los torneos que tendrá SNK en EVO Japan 2023

Hace dos dias conocimos que el primer evento del Tekken World Champion (TWT) 2023 sera el torneo de Tekken 7 de EVO Japan. Ahora SNK, ha confirmado varios de los torneos que llevará acabo en su espacio en EVO Japan 2023. Entre estos destaca el torneo oficial de The King of Fighters XV (KOF XV), el cual —además de ser el evento principal de EVO 2023— será el primer clasificatorio al SNK World Championship (SWC) 2023.

Así que a continuación conoceremos los torneos que y actividades que tendrá SNK en sus espacios de EVO 2023, los cuales muy seguramente vendrán acompañados de noticias y avances de sus proyectos actuales y futuros.

El regreso del SNK World Championship (SWC) en EVO Japan 2023

El anterior SNK World Championship (SWC), del 2020, fue «pospuesto indefinidamente» debido a las complicaciones mundiales por la pandemia. Sin embargo, la compañía de Osaka —dejando de lado el fallido evento del 2020 enfocado en Samurai Shodown (2019) y KOF XIV— ha decidido regresar a la vida el evento que ahora es el primer torneo de clase mundial oficial de The King of Fighters XV (KOF XV).

El 2 de abril, algunos de los asistentes a EVO 2023 podrán probar a Kim Kaphwan antes de su lanzamiento.

La información global sobre el SNK World Championship (SWC) 2023 no ha sido revelada. No obstante, SNK compartió que, el ganador del torneo de The King of Fighters XV (KOF XV) en EVO Japan 2023 clasificará a las finales del SWC 2023. Este campeonato mundial de KOF XV (SWC 2023) es organizado por SNK y se llevará a cabo en el primer cuarto del 2024.

Conoce el calendario de torneos de juegos de SNK en EVO Japan 2023

Un torneo de Garou: Mark of the Wolves podría ser la oportunidad de conocer el primer tráiler de la segunda parte de uno de los mejores juegos de pelea de la desarrolladora de Osaka.

Los juegos de SNK corren por las venas de la comunidad de juegos de pelea de Latinoamérica, así que es normal que muchos se pregunten cuál es el calendario de torneos de juegos de SNK en EVO Japan 2023. Afortunadamente, SNK dio a conocer todo su programa de actividades que tendrán en EVO Japan 2023, entre las cuales destacan torneos de juegos de generaciones pasadas que cuentan con un gran número de comunidades activas al rededor del mundo.

Viernes 31 de marzo: torneo de KOF 98 UM FE desde las 8:00 PM hora de Colombia, 7:00 PM de México.

desde las 8:00 PM hora de Colombia, 7:00 PM de México. Torneos del sábado 1 de abril: Samurai Shodown (2019) desde las 2:00 AM hora de Colombia y México. Garou: Mark of the Wolves 8:00 PM hora de Colombia y México.

Torneos del sábado 2 de abril: Fatal Fury Special desde las 2:00 AM hora de Colombia y México.



Por el momento se desconoce en qué canal serán transmitidos estos torneos. Lo más probable es que sean transmitidos en el canal de Twitch SNK.

Fuente: SNK