Conozcan a Sierra, el nuevo personaje DPS de Overwatch

Ya habíamos visto su diseño, pero ahora podemos verla en acción y conocer su rol en la historia del juego. El nombre del nuevo personaje que llegará a Overwatch es Sierra y ya podemos verla en acción en el nuevo tráiler de heroína. También sabemos cuál es la fecha en que se unirá al juego como parte de temporada 2.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Overwatch. Seguir

Pueden ver el tráiler con el doblaje oficial al español de Latinoamérica a continuación. En este la vemos en una misión para interceptar a Talon en Observatorio: Grand Mesa, donde termina enfrentada a Emre. Aunque no hemos visto aún un video de jugabilidad oficial (no debe faltar mucho para que salga), este video nos da una idea de cómo se manejará: usaremos su dron para tener más movilidad y podremos poner un rastreador en los enemigos para que los disparos se dirijan directamente hacia ellos.

Sierra será una heroína de daño o ‘dps’ y estará disponible en Overwatch desde el comienzo de la temporada 2 a partir del martes 14 de abril de 2026.

Algunos rumores y filtraciones no confirmadas dicen que otras habilidades de su kit nos permitirán revelar la ubicación de los enemigos y que su habilidad definitiva será muy «explosiva». Su arma sería ‘hitscan’ al estilo de Soujorn, pero nada de esto está confirmado aún.

En los próximos días tendremos más información sobre su kit de habilidades, perks y mecánicas de jugabilidad, así como detalles del nuevo contenido de la temporada.

Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y para PC mediante Steam y Battle.net.