Conozcan a Veto: fecha, habilidades y más sobre el nuevo agente de Valorant

Durante las finales del torneo Valorant Champions Paris 2025 pudimos conocer finalmente al nuevo personaje del juego de disparos de Riot Games: el Centinela de Senegal conocido como Veto. Vamos a ver su tráiler de presentación, un video de jugabilidad y luego revelaremos lo que sabemos sobre sus habilidades y fecha de lanzamiento.

Empecemos viento el tráiler de presentación del Agente con doblaje al español de Latinoamérica. Este muestra a Veto en medio de un conflicto urbano mientras animación 2D tradicional revela su transformación. Al final recibe una llamada del agente colombiano Tejo para reclutarlo.

Las habilidades de Veto en Valorant usan orbes y su propia mutación para proteger áreas con trampas, reposicionarse y anular los ataques enemigos. Al momento de hacer esta nota no conocemos sus nombres oficiales en español, pero podemos decirles qué hacen:

Pone un orbe trampa que inmoviliza y debilita a los enemigos que se acerquen.

Crea un portal al que se teletransporta para repocisionarse.

Crea un orbe que destruye o anula las habilidades de utilidad de los rivales.

Usa su mutación radívora para regenerar salud, adquirir estímulo de combate e inmunidad a las debilitaciones

Pueden verlas en acción en el siguiente video.

La fecha de lanzamiento del nuevo agente centinela Veto en Valorant será el jueves 16 de octubre de 2025 junto con el comienzo del Acto VI de la actual temporada.