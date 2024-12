Conozcan ANANTA, un nuevo juego gratis de mundo abierto

Desde el enorme éxito de Genshin Impact no han dejado de llegar nuevos juegos gratis de mundo abierto hechos en Asia como Tower of Fantasy, Wuthering Waves y NTE: Neverness to Everness. A todos estos se les sumará ANANTA, otros juego gratis de acción en un mundo abierto urbano en el que la conducción tomará un rol muy importante.

Este título —antes conocido como Project Mugen— está siendo desarrollado por el estudio chino Naked Rain y será distribuido por NetEase Games. Pueden ver el tráiler del anuncio a continuación. Este nos da una muy buena idea de cómo va a ser el mundo, sus personajes y el sistema de combate.

Este juego pretende ser más que un RPG de acción, sino simular la vida cotidiana y la diversión de la cultura juvenil. Si les llama la atención, pueden registrarse anticipadamente en la página web oficial del juego. Allí mismo pueden conocer cuáles son los personajes iniciales.

Aunque no está confirmado, es seguro que se trata de un juego ‘gacha’.

¿Cuándo sale ANANTA y para cuáles plataformas?

NetEase Games no reveló cuál es la fecha de lanzamiento de ANANTA, pero sí sabemos que este juego será gratis y que está siendo desarrollado para PC, PS5 y para teléfonos móviles iOS y Android.