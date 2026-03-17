Conozcan el DLC gratis Free Lanes y la expansión Terran Armada que llegarán pronto a Starfield, confirman versión para PS5

Ya podemos quitarnos el mal sabor de boca que nos dejó ver las bizarras imágenes del juego espacial de Bethesda usando DLSS 5 gracias a un anuncio que llevábamos días esperando. Finalmente tenemos noticias sobre el nuevo contenido que llegará a Starfield no solo en forma de un nuevo DLC, sino también de una enorme expansión y la fecha de lanzamiento de la largamente rumoreada versión del juego para la consola PS5.

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El nuevo DLC de historia, la que es descrita como «la mayor actualización gratuita del juego hasta la fecha» y la versión para PlayStation 5 llegarán el martes 7 de abril de 2026. Pueden ver cómo será el nuevo contenido en el siguiente tráiler, el cual tiene subtítulos en español de Latinoamérica.

Free Lanes será una actualización completamente gratis que se enfocará en el viaje interplanetario dentro de los sistemas de Starfield. Podremos usar el modo Crucero para viajar de planeta en planeta dentro de un sistema estelar, toparnos con enemigos y nuevas actividades.

Estas son algunas de las novedades que tendrá esta actualización:

Nueva Ubicaciones

X-Tech , un recurso nuevo que sirve para mejorar armas, módulos de naves y más.

, un recurso nuevo que sirve para mejorar armas, módulos de naves y más. Modificadores de enemigos que pueden, entre otras cosas, mejorar sus escudos, agilizar sus ataques o aumentan su daño elemental.

que pueden, entre otras cosas, mejorar sus escudos, agilizar sus ataques o aumentan su daño elemental. Saltador lunar , un nuevo vehículo terrestre

, un nuevo vehículo terrestre Almacenamiento compartido entre puestos

Miliballena doméstica.

Nuevos Tripulantes: Muria y el minibot.

Muria y el minibot. Mecánica de Estelar mejorada: ahora se puede atravesar la Unidad y empezar una nueva partida+ conservando un número limitado de objetos.

La expansión Terran Armada será una actualización de pago (quienes hayan adquirido anteriormente la Edición Premium en Xbox o Steam) de Starfield que tiene una nueva historia con personajes, lugares, enemigos, misiones, sistemas y recompensas en la que combatiremos contra las fuerzas robóticas de la Armada Terrana.

Además de estas novedades, ya esta disponible una actualización de la serie de misiones de cazarrecompensas Alianza de Rastreadores con cinco nuevas historias