Conozcan las habilidades y ‘perks’ de Jason en Dead by Daylight, así como sus «decepionantes» skins iniciales

Por fin tenemos a uno de los ‘slashers’ más importantes del cine de terror en el juego. Jason llega a Dead by Daylight justo a tiempo para la celebración del décimo aniversario de este título así que vamos a conocer de antemano cuáles son sus habilidades, sus ‘perks’ o ventajas y a dar a una mirada a las ‘skins’ que no son las que los fans del personajes queríamos.

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Aunque la fecha de lanzamiento del capítulo de este nuevo Asesino será el martes 16 de junio de 2026, Jason ya se encuentra disponible en el PTB o servidor de pruebas y pudimos conocer cómo se jugará con él. A continuación vamos a detallas cómo es su jugabilidad.

Habilidades de Jason en DbD

PODER: MAL OMNIPRESENTE – El Slasher se vuelve invisible y obtiene el estado Indetectable, pero no puede ver a los Supervivientes ni sus marcas de arañazos. Las Nubes de Niebla revelan la ubicación de los Supervivientes que no se están moviendo. Las huellas revelan el recorrido de los Supervivientes que están caminando o corriendo. Se cancela al usar ‘Susto repentino’.

HABILIDAD ESPECIAL: SUSTO REPENTINO – Mientras Mal Omnipresente está activo, mira hacia un pallet, muro rompible o ventana para desplazarte rápidamente hacia él y realizar una acción especial para romper o saltar el obstáculo. El botón de Acción Secundaria cambia el lado hacia el que se mira al realizar Susto Repentino. Usar esta habilidad finaliza el modo Mal Omnipresente, otorga Celeridad y revela a los Supervivientes detectados mediante Instinto Asesino.

HABILIDAD ESPECIAL: PICOS ARROJADIZOS – Toma un Pico de Pilas de Chatarra o Ganchos. Mantén presionado el botón de Acción Secundaria para preparar el Pico y toca el botón de Ataque para lanzarlo. Los Picos se reponen por el mapa cuando Mal Omnipresente está activado. Un Pico empuja hacia atrás a un Superviviente y le inflige un estado de salud de daño. Los Supervivientes quedarán Empalados si son golpeados con un Pico de Gancho. No podrán curarse más allá del estado herido y el Pico incrustado tendrá un Aura visible para el Asesino. Los Supervivientes heridos quedarán tanto Empalados como Inmovilizados si son golpeados por un Pico y lanzados contra una pared.

Ventajas (‘perks’) de Jason

Maleficio: Muertos de Miedo – Después de colgar a 3 Supervivientes diferentes, un Tótem Apagado se enciende. Mientras persigues a un Superviviente, cada vez que realizas una acción de romper básica sobre un pallet, los Supervivientes dentro de 13 m grita y obtienen un 11/12/13% de Entorpecimiento durante 3 s.

Sombra Silenciosa – Cuando comienza la partida, obtienes Indetectable durante 11/12/13 s o hasta derribar a un Superviviente. Cuando todos los Generadores son completados, obtienes Indetectable.

Alboroto – Cada vez que realizas una acción de romper básica sobre un pallet o muro rompible, obtienes 1 ficha, hasta un máximo de 13. Cada vez que eres cegado o aturdido con un pallet, durante los siguientes 13s obtienes un 1% de Celeridad por cada ficha. Tiempo de reutilización: 30/25/20 s.

Skins de Jason en Dead by Daylight

Cuando el capítulo de Jason esté disponible, se pondrán a la venta DLC con tres trajes para Jason: Terror del bosque, Muerte prohibida y Profundidades de la desesperación

Aunque está más que claro que están inspirados en los Jason de Viernes 13 Parte II, Viernes 13 Parte VI: Jason Vive y Viernes 13 Parte VII: La nueva sangre, no son exactamente los mismos. ¿Dónde está el Jason con el saco de papas en la cabeza? ¿Dónde está Jason X? ¿Dónde está el Jason con el traje deportivo púrpura del juego de NES?

El problema, como dijimos cuando reportamos la noticia, es que los derechos sobre Viernes 13 son objeto de una complicada disputa y por eso la colaboración de Dead by Daylight es con «Jason Universe», no con la saga de películas. De hecho, Behaviour aclaró que el Jason del juego es una versión diferente al de las películas y no comparte su historia. Es posible que eso implique que no pueden usar las apariencias específicas que tuvo en los filmes.

Esperamos que con el paso del tiempo podamos ver trajes con las versiones alternativas de Jason que amamos de las películas. Por ahora tendremos que conformarnos con estas skins.

Dead by Daylight es un juego de horror multijugador asimétrico disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.