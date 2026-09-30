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Conozcan los juegos que llegan a PS Plus Essential en octubre de 2026

Cazadores de montruos, cazadores de insectos gigantes y cazadores de autos veloces.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Otro mes otro trío de títulos que podemos conseguir si somos miembros del servicio por suscripción de PlayStation. Ya conocimos cuáles son los tres juegos del nivel Essential de PS Plus que estarán disponibles en el mes de octubre de 2026.

PlayStation reveló de forma oficial que los siguientes títulos podrán ser redimidos por suscriptores de PS Plus en todos sus niveles —Essential, Extra y Deluxe— entre el martes 7 de octubre y el lunes 2 de noviembre de 2026. Una vez agregados a la biblioteca, pueden conservarlos todo el tiempo que mantengan activa la suscripción a PS Plus.

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  • F1 25 (PS5)
  • Hunt: Showdown 1896 (PS5)
  • Earth Defense Force: World Brothers 2 (PS4, PS5)

F1 25 es la obligatoria edición anual de este franquicia de juegos de carreras deportivas de EA Sports con lalicencia oficial de la Fórmula 1. Pueden leer nuestra reseña de este título aquí.

Hunt: Showdown 1896 es uno de los pioneros del género ‘extraction shooter’ en el que controlamos a un grupo de cazadores de monstruos que compiten contra otros jugadores por eliminar primero a las criaturas que rondan en el mapa y escapar antes de que otros nos quiten lo que conseguimos.

Earth Defense Force: World Brothers 2 es un curioso ‘spin-off’ de la serie de juegos de acción y disparos EDF en el que también nos enfrentamos a montones de insectos extraterrestres gigantes, pero con personajes hechos de fichas que tienen un estilo más infantil y gracioso.

Todavía tienen tiempo para reclamar los juegos de PS Plus Essential de septiembre de 2026 —Sniper Elite: Resistance (PS4, PS5), Chained Echoes (PS4), Wobbly Life (PS4, PS5) y MLB The Show 26 (PS5)— que estarán disponibles para ser redimidos hasta el lunes 6 de octubre de 2026. Si lo que quieren es conocer cuáles son los juegos que agregaron a los niveles Extra y Deluxe en el último mes, den clic aquí.

Los jugadores siguen quejándose de que la calidad de los juegos ofrecidos por este nivel del servicio PlayStation Plus ha decaído mucho en los últimos meses. Esto —sumado a la gran cantidad de decisiones impopulares que ha tomado la compañía como subir el precio del Hardware, cerrar estudios y acabar con los videojuegos físicos— han hecho que cada vez sean más quienes no renuevan sus suscripciones.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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