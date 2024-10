Consigan a Meloetta shiny (variocolor) con Pokémon Home

Los coleccionistas de Pokémon más dedicados pueden agregar una nueva rareza a su colección. Ya podemos conseguir una Meloetta shiny (variocolor) en Pokémon Home, siempre y cuando cumplamos con cierta tarea que puede resultar un poco complicada en Pokémon Scarlet/Violet.

¿Preparados? Pongámonos manos a la obra.

Cómo conseguir a Meloetta shiny en Pokémon Home

Lo que tenemos que hacer es completar los Pokédex de Paldea, Noroteo (Kitakami) y Arándano (BlueBerry) en Pokémon Scarlet/Violet y sus DLC The Teal Mask y The Indigo Disk.

El Pokédex de Paldea tiene 400 Pokémon

El de Noroteo (Kitakami) tiene 200 Pokémon

El de Arándono (Blueberry) tiene 240 Pokémon

Si cumplimos estos requisitos, podemos iniciar sesión en Pokémon Home (solo la versión para teléfonos y dispositivos móviles) y entrar a la sección de Regalo Misterioso para reclamar a Melottea shiny o variocolor. Desde allí podemos moverla a cualquiera de los juegos.

Esta Melottea tendrá nivel 50 y conocerá los siguientes movimientos:

Canto arcáico

Eco voz

Pricorrayo

Canto

Si la quieren y no han completado los Pokédex indicados, no se preocupen. Esta promoción no parece tener fecha de conclusión, así que es posible que se trate de una promoción permanente.

