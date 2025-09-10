Videojuegos

Consigan gratis el disfraz de Paimon de Genshin Impact en Among Us

¿Es un tripulante o una calavanda voladora?

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Resulta que El Detective y La Sierpe no son los únicos visitantes que tenemos tras la actualización 17.0.0. Una colaboración entre Genshin Impact y Among Us nos permitirá usar un disfraz de Paimon en el juego de los Tripulantes y los Impostores, y lo mejor de todo es que podemos conseguirlo completamente gratis.

Lo único que tenemos que hacer para vestir a nuestro personaje como la guía de Teyvat y comida de emergencia de la Viajera es iniciar sesión en Among Us al menos una vez entre el miércoles 10 de septiembre y el mediodía del viernes 10 de octubre de 2025. Al hacerlo recibiremos inmediatamente estas tres recompensas:

  • Peluca de Paimon
  • Atuendo de Paimon
  • Emblema ‘La mejor compañera’

Esta curiosa colaboración llega para celebrar la llegada de la versión 6.0 / Luna I de Genshin Impact, que nos lleva a la nueva región de Nod Krai. Mientras tanto, ¿qué tan sospechoso les parece ver a un tripulante disfrazado de calavanda voladora?

Muchos jugadores esperaban que la colaboración entre Among Us y Genshin Impact fuera más que el disfraz de Paimon. Algunos parecían estar soñando con un cosmicubo que les permitiera disfrazarse de algunos de los más de 100 personajes controlables que ya tiene el juego de Hoyoverse. ¿Quién sabe? A lo mejor se les cumple ese deseo en el futuro.

