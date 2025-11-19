Consigan gratis la skin Jinete del equipo cariñoso en Fortnite

No todo esta temporada tiene que ser sobre Los Simpson, ¿cierto? Si no les interesan los atuendos de los habitantes de Springfield, tal vez les llame la atención la nueva skin Jinete del equipo cariñoso que podemos conseguir gratis en Fortnite si cumplimos una tarea bastante sencilla como parte del evento ‘Forma un grupo: Avalancha invernal’.

Pueden ver en acción este nuevo atuendo y los demás objetos cosméticos que podemos conseguir gratis en el siguiente video:

Lo primero que tienen que hacer es tener amigos. No, en serio. Las misiones de ‘Avalancha invernal’ para conseguir esta skin de Fortnite gratis requieren formar un grupo con amigos. No puede ser con otros jugadores «random» por internet. Tienen que ser personas que hayamos agregado a nuestra lista de amigos de Epic Games.

Cuando estemos con amigos podemos comenzar a cumplir con las misiones que aparecen en la sección de Avalancha infernal. Debemos cumplir las que estén disponibles para que aparezcan más y nos exigen jugar diferentes modos en grupo. Al menos no tiene que ser siempre con el mismo grupo de amigos. Pueden ser diferentes grupos y los puntos se acumulan.

Las misiones de Avalancha invernal son:

En experiencias de Epic

Obtén PE en Festival o Rocket Racing con un grupo de amigos (8000)

Obtén PE en LEGO Fortnite con un grupo de amigos (8000)

Obtén PE en Blitz Royale o Salve el Mundo con un grupo de amigos (8000)

Obtén PE en Recarga o Delulu con un grupo de amigos (8000)

Obtén PE en Batalla campal o Fortnite Orígenes con un grupo de amigos (8000)

Invita a un amigo usando un dispositivo móvil

Obtén PE en Fortnite desde un dispositivo móvil con un grupo de amigos (80000)

En experiencias de creadores

Obtén PE en Islas de creadores de gestión con un grupo de amigos (8000)

Obtén PE en Islas de creadores de supervivencia con un grupo de amigos (8000)

Obtén PE en Islas de creadores de rol con un grupo de amigos (8000)

Obtén PE en Islas de creadores de combate con un grupo de amigos (8000)

Obtén PE en Islas de creadores de batalla campal con un grupo de amigos (8000)

De acuerdo al número de misiones que completemos obtendremos las siguientes recompensas:

Pista de improvisación «ACELERADA» – Una misión

– Una misión Espray Cólera del jinete – Dos misiones

– Dos misiones Pico Bates cariñosos – Tres misiones

– Tres misiones Espray Alas de jinete – Cuatro misiones

– Cuatro misiones Papel Vacaciones tropicales – Cinco misiones

– Cinco misiones Mochila retro Peluche de osito cariñoso – Seis misiones

– Seis misiones Gesto Corazón atronador – Siete misiones

– Siete misiones Emote Baquetazo inicial – Ocho misiones

– Ocho misiones Atuendo Jinete del equipo cariñoso – Nueve misiones

Tienen hasta el el sábado 29 de noviembre de 2025 para conseguir la skin Jinete del equipo cariñoso gratis y demás recompensas en Fortnite. Mejor dicho, hasta el final de la temporada de Los Simpson.