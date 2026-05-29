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Consigan una mochila retro gratis en Fortnite completando la misión secreta del búnker de Typical Gamer

¡Hola Gamers!

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Fortnite tiene una colaboración con el popular streamer y youtuber canadiense Typical Gamer que no solo se limita a poner a la venta su skin, sino que viene con una misión secreta que nos permite conseguir completamente gratis una nueva mochila retro. En esta corta guía les vamos a decir qué hacer para conseguirla.

Todo parece indicar que esta misión solamente va a estar disponible hasta el viernes 5 de junio de 2026. Les recomendamos que la terminen lo más pronto posible antes de que termine la temporada.

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El objetivo de esta misión secreta es Usar un gesto en el búnker de Typical Gamer. Para encontrar este lugar tenemos que ir al punto indicado con un círculo rojo en el siguiente mapa al, noreste de Territorio Tenebroso.

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Bajamos por la cuerda y rompemos esta pared para revelar un cuarto secreto lleno de pianos.

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Este es el bunker secreto de Typical Gamer. Si intentamos hacer un gesto aquí veremos que solamente hay uno disponible: En vivo y en directo.

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Al hacer este gesto, completaremos la misión secreta de Fortnite Usar un gesto en el búnker de Typical Gamer y recibiremos la notificación de que obtuvimos la nueva mochila retro completamente gratis.

Fortnite_20260529105458

El nombre de este objeto cosméticos es Alerta Gamer y podemos equiparla tan pronto terminemos la actual partida.

Fortnite_20260529110537

Esperamos que esta pequeña guía les haya resultado útil. Siempre es agradable poder conseguir nuevos objetos grátis, sobre todo ahora que las Monedas V están tan caras.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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