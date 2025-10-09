Consigan una skin gratis durante el evento Fortnite Pesadillas (octubre 2025)

Es sorprendente la gran cantidad de nuevos atuendos que agregará Epic Games a su juego durante el evento de Halloween. Además de un montón de apariencias originales, podremos convertirnos en los personajes de Scooby Doo; Poppy’s Playtime; Merlina; los asesinos de películas como Viernes 13, Scream, Terrifier y El Teléfono Negro; y muchos más. Pero no se preocupen si no tienen dinero para comprarlas, pues una de las nuevas skins de Fortnite Pesadillas se puede conseguir gratis a lo largo de octubre de 2025.

El atuendo en cuestión es el nuevo Cerdy el Carnicero. También podemos conseguir su pico, mochila retro y gesto sin pagar una sola Moneda V.

Pueden ver cómo lucen todos estos objetos cosméticos en la imagen a continuación

Lo único que tenemos que hacer para conseguirlos es subir niveles de cuenta antes del sábado 1 de noviembre de 2025, que es el día que termina el evento. Básicamente, solo tenemos que jugar Fortnite lo suficiente en cualquier modo de juego o experiencia hasta ganar los PE suficientes para desbloquearlo todo antes de la fecha límite.

Esta es la cantidad de niveles que debemos subir para conseguir cada una de las recompensas gratis:

Mochila Retro ‘Herramientas de carnicero ‘ – 2 niveles

‘ – 2 niveles Pantalla de carga ‘La casa del picadillo’ – 6 niveles

– 6 niveles Gesto ‘Picadora de carne’ – 8 niveles

– 8 niveles Pantalla de carga ‘Bienvenida de Wuggy’ – 10 niveles

– 10 niveles Pico ‘Cuchillo de carnicero’ – 12 niveles

– 12 niveles Atuendo Cerdy el carnicero – 15 niveles

Recuerden que tienen hasta el 1 de noviembre para conseguir la skin gratis y demás recompensas.