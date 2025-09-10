Videojuegos

Consigan una skin gratis para Blade en Marvel Rivals (septiembre 2025)

Un nuevo 'look' para el cazador de vampiros.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Es hora de que el ‘Caminante diurno’ reciba nuevos colores. Podemos conseguir una skin gratis con los colores de Galacta para Blade simplemente viendo partidas de Marvel Rivals en Twitch. Primero les vamos a decir cómo pueden conectar su cuenta del juego con la de esa plataforma de ‘streaming’ y luego qué hacer para obtener las recompensas.

Esto les ayudará a estar entretenidos mientras esperan la llegada de Ángela y la temporada 4 al juego.

Cómo conectar la cuenta de Marvel Rivals con la de Twitch

NetEase Games esta ofreciendo recompensas a los jugadores por ver partidas del juego en Twitch durante cierto tiempo. Solo deben seguir estos pasos.

Listo. Ahora solo tienen que ver partidas en un canal en directo participante antes de que termine el evento.

Skin gratis de Blade y otras recompensas en Marvel Rivals

El tiempo que tenemos que dedicar a mirar partidas de Marvel Rivals en Twitch para conseguir cada uno de los ‘drops’ es:

  • Spray ‘Blade: Voluntad de Galacta‘: Ver partidas durante 30 minutos
  • Placa ‘Blade: Voluntad de Galacta’: Ver partidas durante 1 hora
  • Gesto ‘Flexión de músculos’ de Blade: Ver partidas durante 2 horas
  • Traje (skin) ‘Voluntad de Galacta’ para Blade: Ver partidas durante 4 horas

Estas recompensas estarán disponibles entre las 7:00 de la mañana del viernes 12 de septiembre y las 4:00 p.m. del viernes 10 de octubre de 2025 (hora de Colombia).

Más de Marvel en GamerFocus

 Consigan una skin gratis para Blade en Marvel…
Angela y Daredevil se unen a Marvel Rivals…
Marvel Snap temporada septiembre 2025: nuevas cartas, fecha…
Marvel Snap temporada agosto 2025: nuevas cartas, fecha…
Marvel Cosmic Invasion suma dos nuevos personajes y…
Estas son las skins de los Cuatro Fantásticos…

La skin y objetos de Peacemaker en Fortnite fueron revelados en una filtración
Se pone de cabeza, tiene tentáculos y es amigo de todos: Mega Malamar es la nueva megaevolución Pokémon
Mario cumple 40 años y todavía no hay una fiesta de anuncios organizada por Nintendo, ¿qué podríamos ver?
Level-5 llevará estos juegos a Tokyo Game Show 2025 con demos jugables, pero seguimos esperando fecha del nuevo Professor Layton
Silksong: así es el código secreto que desbloquea la dificultad “Alma de acero”
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior La skin y objetos de Peacemaker en Fortnite fueron revelados en una filtración
No hay comentarios

Lo último

Spy x Family: ending y fecha de estreno del primer episodio de la tercera temporada
Anime y Manga
La historia de Hell is Us explicada — Análisis a fondo del ‘lore’ de Hadea, los enemigos y su final
Videojuegos
Todos los anuncios de Apple en el evento de iPhone 17 y el nuevo iPhone Air
Tecnología
Among Us recibe dos nuevos roles: el detective y la sierpe
Videojuegos