Consigan una skin gratis para Blade en Marvel Rivals (septiembre 2025)

Es hora de que el ‘Caminante diurno’ reciba nuevos colores. Podemos conseguir una skin gratis con los colores de Galacta para Blade simplemente viendo partidas de Marvel Rivals en Twitch. Primero les vamos a decir cómo pueden conectar su cuenta del juego con la de esa plataforma de ‘streaming’ y luego qué hacer para obtener las recompensas.

Esto les ayudará a estar entretenidos mientras esperan la llegada de Ángela y la temporada 4 al juego.

Cómo conectar la cuenta de Marvel Rivals con la de Twitch

NetEase Games esta ofreciendo recompensas a los jugadores por ver partidas del juego en Twitch durante cierto tiempo. Solo deben seguir estos pasos.

Visiten la página oficial de los Twitch Drops del juego.

Inicien sesión con su cuenta de Marvel Rivals

Conecten su cuenta de Twitch buscando la sección que dice ‘Step 2’ y dando clic en ‘Log in’

Listo. Ahora solo tienen que ver partidas en un canal en directo participante antes de que termine el evento.

Skin gratis de Blade y otras recompensas en Marvel Rivals

El tiempo que tenemos que dedicar a mirar partidas de Marvel Rivals en Twitch para conseguir cada uno de los ‘drops’ es:

Spray ‘Blade: Voluntad de Galacta ‘: Ver partidas durante 30 minutos

‘: Ver partidas durante 30 minutos Placa ‘Blade: Voluntad de Galacta’ : Ver partidas durante 1 hora

: Ver partidas durante 1 hora Gesto ‘Flexión de músculos’ de Blade : Ver partidas durante 2 horas

: Ver partidas durante 2 horas Traje (skin) ‘Voluntad de Galacta’ para Blade: Ver partidas durante 4 horas

Estas recompensas estarán disponibles entre las 7:00 de la mañana del viernes 12 de septiembre y las 4:00 p.m. del viernes 10 de octubre de 2025 (hora de Colombia).