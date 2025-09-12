Videojuegos

Consigan una skin gratis para Fortnite en el modo ‘Caos puro’ de Blitz

Nos picó el bicho punketo.

Si están buscando cambiar de estilo y apropiarse de una moda más «punk» para sus partidas, aquí tienen la opción de hacerlo sin gastar una sola Moneda V o un solo PaVo. Fortnite está ofreciendo completamente gratis una skin a todos los jugadores que demuestren su valía en el modo Blitz durante este fin de semana.

El atuendo en cuestión es Sunny Punk y lo que tenemos que hacer es ganar una partida en el modo Sexta acumulación (Caos Puro) de Blitz entre el viernes 12 y el domingo 14 de septiembre de 2025. Si lo logramos, recibiremos la skin la próxima vez que iniciemos sesión a partir del lunes 15 de septiembre.

Si están confundidos y no saben qué es el modo Sexta acumulación (Caos Puro) — Six Stack (Pure Chaos) si juegan en inglés — de Fortnite, aquí les explicamos cómo ponerlo:

Esta es una versión especial de Fortnite Blitz en la que jugamos en equipos de seis personas y sin bots. Para elegirlo tenemos primero que poner el modo Blitz. Luego abrimos el menú de cantidad de jugadores y seleccionamos la opción ‘Sexta acumulación (caos puro)’ — ‘Six Stack (Pure Chaos)’ si juegan en inglés — como muestra la imagen a continuación. Luego podemos comenzar una partida.

Si no tienen equipo, pueden hacer fila en solitario, pero eso puede hacer más difícil la partida para ustedes.

Después de eso viene lo más difícil: ¡Conseguir la victoria campal!

Recuerden que después de conseguir la victoria en Blitz no van a recibir de inmediato la skin gratis, sino que tendrán que esperar al lunes para iniciar partida en Fortnite y encontrarla en su inventario.

