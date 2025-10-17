Consigue la Megapiedra Greninjanita en las batallas clasificatorias de Leyendas Pokémon: Z-A Temporada 1

La primera temporada de combates clasificatorios de Leyendas Pokémon: Z-A arranca del miércoles 15 de octubre de 2025 a las 23:00 PT al martes 4 de noviembre de 2025 a las 21:59 PT, estos combates ‘online’ para cuatro jugadores en tiempo real te permitirán desafiar a entrenadores de todo el mundo. Al competir, ganarás puntos según tu rendimiento, lo que aumentará tu rango. Comenzarás en el Rango Z y podrás ascender hasta el Rango A.

Los entrenadores que alcancen el Rango K durante esta temporada recibirán una recompensa especial: una Megapiedra Greninjanita, que sirve para megaevolucionar a Greninja en Mega Greninja. Este objeto no se puede obtener jugando normalmente. Hay tres tipos de recompensas para los combates clasificatorios. Recibirás recompensas de combate al final del mismo (independientemente de tu rendimiento), y las recompensas de ascenso se obtienen al ascender de rango. Estos dos tipos de recompensas incluyen objetos útiles para entrenar Pokémon, como Megafragmentos, que se pueden canjear por Megapiedras. El último tipo de recompensa son las recompensas de temporada, que se basan en la clasificación en la que termines al finalizar la temporada.

Pokémon elegibles

Los Pokémon elegibles para la Temporada 1 de combates clasificatorios incluyen los Pokémon de Luminalia del 001 al 227 de la Pokédex. Puedes registrar Pokémon desde el Nv. 1 hasta el Nv. 100, pero todos los Pokémon se establecerán automáticamente en el Nv. 50 durante los combates. Se permiten formas regionales, pero solo se puede usar un Pokémon de la misma especie en combate.

Recompensas de la Temporada 1

Las recompensas de la Temporada 1 de batallas clasificatorias incluyen lo siguiente:

Rango A

Balón Deportivo ×3

Chapa Dorada ×1

Chapa ×3

Semilla de Maestría ×3

Gran Pepita ×1

Rango B a E

Balón Deportivo ×2

Chapa Dorada ×1

Chapa ×2

Semilla de Maestría ×2

Pepita ×2

Rango F a K

Chapa ×1

Semilla de Maestría ×1

Pepita ×2

Rango L a R

Semilla de Maestría ×1

Pepita ×1

Rango S e inferior

Pepita ×1