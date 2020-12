By

Como el vil y traicionero ataque de un impostor, InnerSloth anunció de forma sorpresiva que su popular título multijugdor, Among Us, ha llegado a Nintendo Switch. La noticia fue revelada durante el Nintendo Indie World del 15 de diciembre.

Debido a los efectos de la pandemia, Among Us se convirtió en un fenómeno sin precedentes, a pesar de haberse lanzado en el 2018 para PC y dispositivos Android. Gracias a esta notoriedad, el juego fue reconocido en The Game Awards como el mejor juego multijugador del año y el mejor título para móviles.

La versión de Switch de Among us tendrá soporte para juego cruzado con otros dispositivos con soporte local y en línea para 4 a 10 jugadores. Sin embargo, se requiere una suscripción activa a Nintendo Switch Online para poder utilizar la función de multijugador. Recientemente, InnerSloth anunció el arribo de un nuevo mapa para que tripulantes e impostores puedan acusarse y fraguar sus más malévolos planes. The Airship contiene pisos a los que pueden ser ingresados por medio de escaleras y ascensores.

El juego ya se encuentra disponible por medio de la Nintendo eShop por un costo de $5 dólares. Un precio bastante asequible para miles de horas de diversión y traición.

Vía: Kotaku