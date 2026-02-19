Videojuegos

Console Archives agrega Dezaemon, un clásico para la creación de juegos de «navecitas» y disparos

Hamster lanza esta semana un nuevo juego de la recientemente presentada línea Console Archives: Dezaemon. Los fanáticos de los shoot ‘em up pueden adquirirlo a partir del 19 de febrero para Nintendo Switch 2 y PlayStation 5. Athena fue la creadora y distribuidora del lanzamiento original en 1991. Esta herramienta de creación permite a los jugadores diseñar su propio juego de naves o disparos y también contó con una versión 3D para Nintendo 64 en 1998.

¿Qué es Dezaemon?

Dezaemon es un ‘software’ originalmente lanzado por Athena en 1991 para la consola de 8-bit Famicom. Es una herramienta de creación de juegos que te permite crear tu propio juego de disparos original. Puedes diseñar personajes y fondos con ‘pixel art’, componer música con un motor de sonido de 8-bit y crear una amplia variedad de patrones de enemigos, ajustando diferentes parámetros.

La serie Console Archives se desarrolló con el concepto de reproducir fielmente obras maestras lanzadas en diversas consolas domésticas, permitiendo a los jugadores disfrutarlas fácilmente en el ‘hardware’ más reciente. La serie está repleta de prácticas funciones, incluyendo la personalización en la disposición de los botones y la configuración de la pantalla, así como la posibilidad de guardar y cargar estados en cualquier momento.

Cool Boarders y Ninja Gaiden 3: The Dark Sword of Chaos están disponibles desde el pasado 6 de febrero.

