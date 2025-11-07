Videojuegos

Contenidos gratuitos estarán disponibles en Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

El lado B de Tears of the Kingdom.

El más reciente ‘musou’ de The Legend of Zelda ya está disponible de forma exclusiva en Nintendo Switch 2. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment de Koei Tecmo apenas se ha lanzado y ya tiene planeadas algunas actualizaciones gratuitas. Aunque no se han compartido detalles sobre lo que los jugadores pueden esperar. Tampoco sabemos con exactitud cuándo se lanzarán.

Sin embargo, Koei Tecmo ha insinuado que las actualizaciones de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment permitirán a los jugadores disfrutar del juego durante más tiempo. Al parecer se planean dos actualizaciones en total. Hasta el momento, no se ha anunciado ningún DLC de personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

El juego anterior de la serie ‘musou’, Age of Calamity, sí tuvo su propio Pase de Expansión. Koei Tecmo añadió una nueva historia, nuevos personajes, armas adicionales y más. Es posible que veamos un Pase de Expansión para Age of Imprisonment más adelante. Age of Calamity no confirmó su DLC sino hasta unos meses después de su lanzamiento.

La versión 1.0.1 de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment se lanzó junto con el juego desde la madrugada del 6 de noviembre. Podemos revivir la Guerra carcelaria de otra línea de tiempo en el universo Zelda (BotW y TotK están separados de las tres ramas originales), en el juego más pesado de toda la franquicia y con la historia nunca antes contada de los Sabios Antiguos.

💧

Guerreros de Hyrule

