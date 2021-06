Tras la recepción mixta de Contra: Rogue Corps (2019), era entendible que Konami dejara en reposo una de sus franquicias más icónicas. Sin embargo, con el paulatino retorno de la compañía japonesa al ojo público de la industria de los videojuegos, resulta un buen momento para traer de vuelta la serie de su letargo de dos años. Para bien o mal, su regreso será en la forma de un juego ‘free-to-play’ para dispositivos móviles: Contra Returns.

Aunque fue originalmente anunciado a mediados de mayo, no es hasta ahora que Konami ha habilitado la página oficial de la próxima entrega de su icónica franquicia de disparos. No solo eso, sino que ha revelado la fecha de lanzamiento y otra información igual de relevante.

¿De qué tratará la historia de Contra Returns?

Por ahora se desconoce si Contra Returns tendrá una historia y dónde se ubica dentro de la serie. Sin embargo, los adelantos dejan ver algunos jefes clásicos. ¿Acaso será un ‘remake’?

¿Cómo será la jugabilidad de Contra Returns?

Como las entregas clásicas de la serie, Contra Returns será un ‘run and gun’ horizontal. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no gozará de varias novedades. Konami y TiMi Studio Group han confirmado que tendrá un modo cooperativo para dos jugadores, un modo competitivo ‘3 contra 3’, un modo de una sola vida y más de 200 niveles. Adicionalmente, habrá personalización de personajes y armas. En este aspecto habrá microtransacciones.

¿Qué personajes habrá en Contra Returns?

Además de marcar el retorno de Bill Rizer y Lance Bean, Contra Returns supondrá el debut de seis personajes 100% nuevos. Para conocerlos, basta con seguir este enlace.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Contra Returns?

La fecha de lanzamiento de Contra Returns será el próximo 26 de julio. A partir de ese día, Contra Returns estará disponible exclusivamente para dispositivos móviles iOS y Android.

Cómo hacer el prerregistro en Contra Returns

A partir de hoy, los interesados pueden hacer el prerregistro de Contra Returns en Google Play y Apple Store. Dependiendo del número de prerregistros recibidos al día del cierre, los jugadores recibirán recompensas exclusivas una vez llegue la fecha de lanzamiento.

Fuente: comunicado de prensa de Konami