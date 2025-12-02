Videojuegos

Este es el control oficial de Genshin Impact para PS5

Para recorrer Teyvat con gracia.

Julian Ramirez
A pesar de todas las justas críticas que podamos hacer contra su sistema de monetización, no hay duda de que el juego de mundo abierto del estudio chino Hoyoverse es uno de los videojuegos más populares que existen hoy en día. Aunque definitivamente es más jugado en teléfonos móviles que en otras plataformas, Genshin Impact tiene una comunidad muy numerosa en PlayStation 5 y para ellos es que lanzarán un bellísimo control DualSense inspirado en los protagonistas.

Bueno, en realidad el control de PS5 también puede ser usado en PC y en dispositivos móviles así que en realidad es para todos los jugadores sin importar dónde jueguen.

Este DualSense de edición limitada fue revelado recientemente con un tráiler que muestra cómo se usaron diseños inspirados tanto en Lumine como en Aether, los hermanos viajeros que controlamos en el juego.

Este control no tendrá ninguna funcionalidad especial ni ofrecerá ninguna ventaja a la hora de jugar Genshin Impact con él, pero es muy bonito. Pueden ver imágenes más detalladas de este a continuación para que aprecien mejor su diseño.

El control DualSense de edición limitada de Genshin Impact para PS5 (y plataformas compatibles) se lanzará a comienzos del año 2026 en diferentes mercados entre los que está incluido Suramérica. Sabemos que su precio en Estados Unidos será de $84.99 dólares (un poco más de 320.000 pesos colombianos), pero no conocemos aún cuál será su precio oficial en los países de nuestra región.

