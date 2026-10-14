La historia de CONTROL Resonant explicada: qué es la Patronización, el ‘lore’ de Jesse y Dylan, el significado del final y más

El universo creado por Remedy para unificar las historias de CONTROL y Alan Wake es uno de los más interesantes que hemos encontrado en los videojuegos. Con la llegada de CONTROL Resonant, el ‘lore’ de este mundo se ha enriquecido aún más, pero los términos tan técnicos y burocráticos que usa la AFC pueden hacer que sea complicado entender qué esta pasando en realidad con la Patronización, los hermanos Faden, la Casa Inmemorial, el Hiss y demás fuerzas paranaturales. No se preocupen porque aquí vamos a analizar a fondo todo eso y se los vamos a explicar.

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Por supuesto, este artículo contiene spoilers y debemos hablar tanto de los eventos de este título y de su predecesor como de lo que ocurre en el final con Jesse y Dylan. Recomendamos no seguir leyendo si no han terminado el juego a menos que no les moleste conocer con anterioridad lo que va a ocurrir.

También tengan en cuenta que este artículo es un trabajo en desarrollo. Todavía estoy sacando teorías e interpretaciones de lo que vemos en el juego. Si ustedes tienen una teoría diferente, notan que falta algo importante o un error (o muchos errores), por favor háganmelo saber.

Control Resonant se desarrolla siete años después de los eventos del primer juego. La Casa Inmemorial ha permanecido todo este tiempo en cuarentena para evitar que la invasión de la resonancia extradimensional conocida como Hiss se propague por fuera de sus paredes. Pero de repente, la directora de la AFC Jesse Faden decide acabar con la cuarentena y desaparece. El Hiss escapa para encontrar una Manhattan invadida por otra resonancia conocida como la Patronización.

Dylan Faden, hermano de Jesse, ha estado en coma desde que fue usado por el Hiss como catalizador. De repente despierta y se encuentra con el caos que se apoderó de la AFC. Aunque la organización desconfía de él por todo lo ocurrido, deciden aprovechar su presencia y sorpresivos poderes para luchar contra las fuerzas paranaturales que se apoderaron de la ciudad y usar su conexión con su hermana para descubrir dónde se metió la directora.

¿Qué es la Patronización y de dónde viene?

La Patronización , igual que el Hiss, es una resonancia originada en otra dimensión. Eso significa que no es precisamente una entidad con un cuerpo físico como tal, sino una especie de «energía» que opera en una frecuencia. Los seres vivos y algunos objetos inanimados que son afectados por esta frecuencia eventualmente tienden a multiplicarse y organizarse formando un patrón. Aunque es verdad que la patronización existe en el mundo real, los resultados que vemos en el juego tienden a seguir lógicas matemáticas armónicas pero antinaturales que rompen con las leyes físicas, resultando en la inevitable pérdida de la conciencia o la vida de los afectados. La excepción a esto son los Resonantes, pero más tarde hablaremos de ellos.

Para entender de dónde viene, primero debemos recordar que el Hiss viene de una de las dimensiones a las que se accede mediante las diapositivas del proyector encontrado en Ordinary —la misma en la que Jesse encontró la otra resonancia conocida como Polaris— y entró en nuestra dimensión tras haber «infectado» al anterior director de la AFC, que eventualmente le abrió la puerta a esta realidad. Es desconocido si era era la dimensión de origen del Hiss, pero todo apunta a que no lo era sino que es una resonancia que viaja entre realidades para propagarse.

En CONTROL Resonant descubrimos que Jesse —probablemente gracias a su vínculo con Polaris— comenzó a sentir la presencia de otra resonancia y describe su presencia de la siguiente forma: «si nuesta realidad es una habitación en una casa llena de habitaciones, esta resonancia vive dentro de las paredes». Sabiendo que la llegada de esa fuerza a nuestra dimensión será catastrófica, se atrevío a vistar ese lugar «dentro de las paredes» —más adelante llamado La Falla (‘The Fault’)—para tratar de acabar ella misma con la Patronización.

La Patronización y el Hiss son resonancias opuestas que se atraen como las polaridades inversas de un imán para eliminarse la una a la otra. Más que entidades completamente sentientes, creo que son «fuerzas de la naturaleza interdimensionales» que se mantienen en equilibrio entre sí, pero eso es solo mi teoría.

Al habitar el espacio entre dimensiones, la resonancia de la Patronización «rastrea» al Hiss para colarse en las dimensiones en que se encuentra para seguirle.

Cerca del final del juego descubrimos que la fuente de la Patronización es un Edrón igual que el que se encontró dentro de una de las dimensiones de las diapositivas y a través del que emergió Polaris, la entidad paranatural que se vinculo a Jesse. La forma «física» de un edrón no es fácilmente comprensible para un ser humano y el que vemos en el primer juego está contenido dentro de un poliedro metálico, por lo que no vemos su forma real.

La descripción de la Patronización como un edrón hace pensar que sería un individuo de una especie que se encuentra en guerra contra el Hiss, pero es solo una interpretación. La realidad es que no entendemos su naturaleza, si actua con conciencia y si tiene personalidad. De hecho, muchas de las acciones de Polaris pueden ser entendidas como el simple impulso de encontrar al Hiss y no de comunicación conciente.

El plan de Jesse

Jesse sabía que la llegada de la Patronización era inevitable, pero también que de alguna forma ésta podía acabar con el Hiss y eso la llevó a hacer una terrible apuesta. Tan pronto como la Patronización apareció en Manhattan, terminó con la cuarentena en la Casa Inmemorial para permitir que el Hiss escapara, confiando que ambas resonancias se mantendrían ocupadas entre sí mientras ella viajaba a escondidas a ‘La Falla’ donde habita la fuente de la resonancia patronizadora para acabar con ella. No habló con nadie de este plan convencida de que era solo su responsabilidad, pero antes de ponerlo en marcha debía tratar de salvar a su hermano y neutralizar a El Consejo para que no pudieran intervenir.

Desde sus comienzos como directora de la AFC, Jesse comenzó a desconfiar de El Consejo y también tenía un plan para ellos. En el DLC La Fundación del primer CONTROL descubrimos que la conexión entre el plano astral que habita El Consejo y la Casa Inmemorial existe gracias al objeto de poder El Clavo que existe en la base de la casa. Jesee de alguna manera logró «atrapar» al Consejo dentro de un fragmento de El Clavo y luego lo clavó en el cuerpo de su hermano. De esta manera vinculó al Consejo a Dylan, le permitió despertar y a la vez este fragmento le sirvió como un arma para defenderse: El Aberrante. Es por esto que el Consejo ya no aparece en el plano astral y la Pirámide negra no está en la Casa Inmemorial. Está dentro de La Brecha (The Gap) una dimensión personal que Dylan puede visitar dentro de su propia mente.

También queda demostrado que El Consejo no tiene tanto poder ni conocimiento como presume. Es verdad que puede dotar a sus «elegidos» de grandes habilidades —especialmente mediante la conexión con objetos de poder— pero parece que en realidad no eran más que entes del plano astral aprovechando su conexión con la Casa Inmemorial para ganar poder. Una vez son desconectados de ella, pueden hacer poco más que brindar algo de ayuda a Dylan. El Consejo es otra víctima de la «guerra» entre el Hiss y la Patronización.

Volvamos a Jesse. Ya que no existe nada dentro de la Falla, esta se llena con las memorias de aquellos que de alguna manera se encuentren en su interior. Es por eso que los caminos que recorremos allí con Dylan están formados de las calles y praderas de Ordinary, así como sus recuerdos infantiles. El problema es que este lugar no «copia» sus recuerdos: los absorbe. El hecho de que Dylan también haya llegado allí para ayudar a Jesse es lo que la salva de no olvidar quién es ni cuál es su propósito.

Pero el plan falla porque incluso juntos, no son suficientemente poderosos para contener el poder de la Patronización. Además, esta «saca» la influencia del Hiss que aún existe dentro de Dylan y que Jesse selló al final del juego anterior.

¿Qué son los Resonantes?

Algunas de las personas afectadas por la Patronización tienen una reacción extrema y diferente a lo que le ocurre a la mayoría. De alguna manera son «compatibles» con ella y aunque de todos modos pierden su autonomía, generan patrones relacionados con su oficio o con su estado mental que terminan afectando la forma en que los patrones se forman a su alrededor.

Estas personas —más bien las entidades resultantes de los efectos de la Patronización en esas personas— son llamados Resonantes por la AFC pero entiende muy poco sobre ellos. ¿Por qué son afectados de esta manera y otras personas no? Algo notable es que al menos tres de los resonantes están relacionados con una forma artística o un oficio clave —pintura abstracta, baile interpretativo y física avanzada— y es muy posible que la forma de pensar de ellos en relación a lo que hacían alteró el comportamiento normal de la Patronización, adaptándolo a los patrones propios de su trabajo.

Otra cosa digna de mencionar es que el Resonante conocido como El Desertor adquirío una forma relacionada con la entidad fuego de las Calderas de la Casa Inmemorial que le atormentaba y otro se vinculo con el Moho. Esto significa que la Patronización puede adaptar otras entidades paranaturales a sí misma, pero no el Hiss, el cual es su opuesto absoluto.

De acuerdo a esto, ¿es posible considerar a Jesse como la «Resonante» de Polaris y a Dylan como ‘Resonante’ del Hiss?

El final de CONTROL Resonant explicado

Durante su último intento de detener la Patronización dentro de La Falla, Dylan descubre que el Hiss no fue eliminado de su interior —había sido sellado por Jesse, pero no destruido— y la cercanía de la Resonancia opuesta le hizo despertar de nuevo. Jesse sola no fue capaz de contener al Edrón y este finalmente emergío con todo su poder hacia Manhattan, causando la patronización de gran parte de la zona urbana. Cuando Dylan finalmente enfrenta al Edrón, éste usa La Falla para escapar a La Brecha conectada a la mente de Dylan y tratar de patronizarlo desde su interior.

Para poder derrotarlo, Dylan aprende a canalizar el Hiss que permanecía sellado en su interior, pero al hacerlo cae de nuevo en coma. Jesse lo encuentra y para salvarlo decide «cambiar de lugar con él». ¿Cómo es esto posible?

¿Jesse y Dylan son la misma persona?

Hay un diálogo opcional con el Dylan poseído por el Hiss en el primer CONTROL en el que menciona un sueño en el que en realidad él era una niña llamada Jesse Dylan Faden. En ese momento surgieron teorías sobre una dimensión alterna en el que los dos hermanos eran la misma persona, ahora parece que en realidad no era una dimensión alterna, sino la realidad del juego.

En CONTROL Resonant hay varias referencias que sugieren que en realidad solo había uno de los dos hermanos y por alguna razón paranatural, éste tuvo un hermano o hermana. Durante la secuencia ‘retro’ en Ordinary encontramos un mensaje de «la abuela» en la que ella responde confusa a la idea de que hayan dos niños.

En uno de los mensajes de video dejador por el Dr. Casper Darling él menciona que nunca encontró documentos ni pruebas de la existencia de los hermanos por fuera de Ordinary, solo de uno de ellos.

Durante las secuencias en La Falla vemos varias veces como las sombras de los dos niños de los recuerdos de Dylan se fusionan y separan constantemente. Esto también ocurre con los rostros de Jesse y Faden en las escenas en ‘full motion video’ y cuando ambos hablan intercambian constantemente de ubicación, sugiriendo que es una persona hablando consigo misma.

Hay teorías que dicen que el primer contacto de Jesse o Dylan con el proyector de diapositivas fue lo que los «dividió en dos» y reescribió la realidad a nivel del pueblo como si siempre hubieran existido allí, pero la línea de tiempo no encaja. Esto parece haber ocurrido previamente y ser la causa de los problemas de sus padres. Otra teoría dice que el niño o niña tiene la capacidad de hacer que algunos de sus deseos se vuelvan realidad (como vemos cuando Jesse desea que los adultos desparezcan de Ordinary) y podría haber deseado un hermano.

La razón por la que Jesse puede ocupar el lugar de Dylan en el coma al final del juego podría estar relacionada con esto y ser uno de esos deseos que se cumplen, o puede ser el simple hecho de que a nivel metafísico siguen siendo la misma persona y por eso son «intercambiables». Algo similar a o que habíamos visto en escenas pasadas donde uno pasaba a ocupar el lugar del otro y viceversa.

A pesar de la evidencia, CONTROL Resonant no nos da una palabra definitiva respecto a por qué Jesse y Dylan serían la misma persona, cuál de los dos es el original ni qué significado tiene en el gran esquema de las cosas, pero probablemente conozcamos más en un DLC o futuro juego del Universo Conectado de Remedy… o tal vez no.

¿Y qué significa todo eso?

El primer CONTROL es un juego sobre lo absurda que resulta la idea de una entidad gubernamental creer que puede controlar fuerzas que escapan a su conocimiento y lo ridículo que es tratar de adaptar la burocracia a todo lo que existe. Critica los sistemas de control que se tratan de ejercer sobre la humanidad y la naturaleza; y mediante la relación de Jesse con Polaris hace un metacomentario sobre la relación del jugador con los personajes que controla en un videojuego.

CONTROL Resonant lidia en parte con las consecuencias de todo lo que vimos en esa primera parte. La AFC, a pesar de los esfuerzos de Jesse, fracasó en evitar una tragedia y vemos de un modo algo jocoso la forma en que sigue creyendo que mantener todo estrictamente organizado en documentos llenos de censura sirve de algo. Pero sobre todo, el juego pretende mostrar como la obsesión gubernamental con el control afecta al individuo, en este caso Dylan. El fue una herramienta del Hiss y permitió que le usara para acabar con cientos de vidas, por lo cual despierta mucha sospecha y desconfianza entre los agentes de la AFC, incluso quienes entienden que él no fue directamente culpable de lo que pasó. Esto es un problema porque este es el momento en que Dylan más necesita guía y ayuda para enfrentar lo que se viene.

Debido a su institucionalización en la Casa inmemorial, la posesión del Hiss y el tiempo que pasó en coma, Dylan sufre de desarrollo detenido. Su mente no tiene el nivel de madurez que debería tener un adulto de su edad y debido a eso —y a su sentimiento de culpa— acepta y se somete fácilmente a lo que el AFC le exige. Pero también está al tanto de que la AFC es la culpable de todo lo que le ha pasado y a pesar de las buenas intenciones de la directora interina Pope en tratar de ayudarlo, sabe que no hay compensación que pueda arreglar el daño hecho.

La historia de Dylan también es en cierta forma representativa de lo que vivió toda una generación en el mundo real durante la pandemia de COVID-19. Hay estudios que argumentan que debido a pasar buena parte de la adolescencia recluidos en casa, muchos jóvenes no desarrollaron bien ciertas capacidades sociales y tienen dificultades para relacionarse en ambientes laborales y casuales con otras personas. La actitud y personalidad de Dylan —aunque valiente y decidido— definitivamente encajan en estos rasgos. Eso hace que su relación con Zoe sea tan importante. Es la primera persona aparte de su hermana que le reconoce como una persona.

¿Preguntas sin respuesta?

Los creadores de CONTROL y CONTROL Resonant han expresado que no todos los misterios necesitan respuesta. De hecho, creen que aquellos que no reciben respuesta son los que resultan más memorables.

Estoy de acuerdo en que no necesitan explicarlo todo. No sabemos qué camino seguirán los siguientes títulos de las series CONTROL y Alan Wake pero está bien si nunca entendemos las razones de la «guerra» de los Edrones con el Hiss, si el misterio de Jesse y Dylan se queda en sutiles referencias y si no hay una gran mitología que explique qué es realmente la Casa Inmemorial ni qué significa ese pequeño retoño que hay en su base. Lo bello de todo esto es que podemos seguir creando nuestras propias teorías y discutirlas. Eso resulta más interesante y divertido que encontrar un documento que diga sin dejar lugar a dudas que la Casa es el árbol Yggdrasil y que Alan Wake está escribiendo todo lo que ocurre en este universo.

Ah. Y el Doctor Darling está atrapado en el Lugar Oscuro. Después de conocer todo lo que le hizo a Dylan esperamos que nunca salga.

Control Resonant está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC y Mac mediante Steam y Epic Games Store.