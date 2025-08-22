Explicamos la controversia de Stardew Valley con Infinity Nikki

Cuando hablamos de controversias en los videojuegos, el último nombre que se nos viene a la mente es el del atrapante y adorable simulador de granja. Ese título tan acogedor no podría enojar a nadie, ¿cierto? Pues hay algunos jugadores que están bastante molestos en este momento debido al anuncio de la colaboración entre dos de los juegos más «wholesome» de los últimos años Infinity Nikki y Stardew Valley.

Todo comenzó durante la celebración de Gamescom. Allí, el estudio Papergames y la distribuidora Infold Games anunciaron que el lunes 1 de septiembre de 2025 llegará contenido de Stardew Valley a Infinity Nikki como parte de una inesperada colaboración.

En los últimos meses, la comunidad de Infinity Nikki ha sufrido mucho debido a los grandes cambios que ha tenido el juego. Los críticos acusan a los desarrolladores de haber hecho que el sistema gacha para conseguir trajes sea más abusivo y arruinar la historia cambiando incluso el video de introducción. También se encuentran molestos por la falta de comunicación del equipo y por atacar legalmente a los filtradores y mineros de datos. Es por eso que ven este ‘crossover’ como una pantalla de humo para distraer de todo eso.

Por otro lado están aquellos que critican a Eric ‘ConcernedApe’ Barone —desarrollador de Stardew Valley— por «haberse vendido». Dicen que al colaborar con un juego gacha chino está ayudando a promover un sistema abusivo por unos cuantos dólares.

Hay que aclarar que esta clase de mensajes parece ser una minoría y aunque algo de razón tienen, tal vez están disparando al objetivo equivocado.

Barone respondió a los críticos que dicen que se está lucrando de la colaboración de Stardew Valley con Infinity Nikki mediante una publicación en Twitter que dice lo siguiente:

Han habido algunas colaboraciones de Stardew Valley con otros juegos a través de los años. Para ser claro, nunca he recibido dinero de estas colaboraciones. Solo las he hecho porque soy fan de los otros juegos o porque genuinamente pensaba que a los jugadores les iba a gustar.

El desarrollador se refiere a las apariciones de objetos y personajes de su juego en Terraria y Balatro.

There have been a few collaborations between Stardew Valley and other games over the years. To be clear, i never receive any money from these collabs. I've only done them because I was a fan of the other games, or because I genuinely thought the players would like it. — ConcernedApe (@ConcernedApe) August 21, 2025

Cuando sus fans comenzaron a responder que debería ganar dinero de esos ‘crossovers’, simplemente respondió que «ya ha hecho suficiente dinero de las ventas de su juego».

Thank you but it's oaky, I've made enough from sales of the game — ConcernedApe (@ConcernedApe) August 21, 2025

Eric Barone siempre ha sido visto por la comunidad y miembros de la industria como una persona supremamente amable y desinteresada. La forma en que respondió a la controversia de Stardew Valley e Infinity Nikki, lo comprueba, pero muchos jugadores siguen con un mal sabor de boca por ver elementos del adorable simulador de granja en un título con una monetización tan agresiva.