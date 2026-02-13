Videojuegos

Explicamos la controversia de las «voces de gatos» de Mewgenics y la excusa del desarrollador

Maullidos peligrosos.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 4 min

No es ninguna sorpresa que este bizarro y ligeramente grotesco juego de estrategia y crianza de gatos sea un éxito que ya vendió cientos de miles de copias y recuperó sus costos de producción en solo unas cuantas horas. Después de todo, es obra de Edmund McMillen, el desarrollador responsable de joyas indie como Super Meat Boy y The Binding of Isaac. Sin embargo, el lanzamiento de Mewgenics no estuvo acompañado solo de buenas noticias y varias voces levantaron una controversia a causa de algunas de las personas que prestaron su voz para los maullidos de los gatos.

McMillen decidió que los maullidos de los gatos iban a ser interpretados por reconocidas personalidades de internet y la cultura pop entre las que se cuentan Felicia Day, el youtuber Mark Brown, el desarrollador Cliff Bleszinski, el cantante Rivers Cuomo de Weezer, la controversial Chris Chan y hasta el actor David Harbour de Stranger Things, entre muchas docenas más. El problema es que entre ellos se encuentran los podcasters Ethan y Hila Klein, que en los últimos años han defendido el genocidio contra palestina que está cometiendo el gobierno de Israel. Algunos críticos que han hablado en contra de esto se han visto acosados por los Klein y sus seguidores.

Hablando con la publicación Rock Paper Shotgun sobre este tema, McMillen explicó que con los cameos pretendía representar de cierta forma la cultura de internet durante el tiempo que duró desarrollo del juego, sin dejar de lago ningún lado del espectro ideológico. También explicó que la mayoría de las personas que hicieron voces (mas bien «maullidos») para Mewgenics fueron agregadas hace mucho tiempo y que en el caso de Ethan Klein eso fue hace más de cuatro años, mucho antes de que las controversias a su alrededor estallaran.

Entonces, ¿por qué no lo sacó cuando expresó sus posiciones problemáticas? Precisamente porque quería mantener extremos ideológicos presentes en el juego. El desarrollador explicó que incluyó a propósito cameos que contrastaran entre sí. Por ejemplo «la inclusion de Ethan y Hila estaba balanceada por la presencia de iDubbbz y Anisa».

iDubbbz y Anisa son streamers que apoyan públicamente a Palestina y se han opuesto fuertemente a la invasión israelí en Gaza, lo que causó una rivalidad con Ethan Klein y el fin de su previa amistad. Según McMillen, todos ellos sabían de la inclusión de los otros en el juego y estuvieron de acuerdo con ello.

Aunque entendemos el punto de Edmund McMillen y la razón por la que estas ideas de ideologías opuestas hacen presencia en Mewgenics, creemos que la controversia tiene sentido y que no debió mantener a personas que apoyan un genocidio en el juego. Una cosa es mostrar ideologías opuestas con cameos de rivales en juegos de peleas, que apoyan y se oponen al uso de la piña en la pizza o que odian o aman las películas de Marvel. Otra muy diferente es usar a una persona intolerante que literalmente está negando la humanidad de quienes son diferentes.

Mewgenics está disponible exclusivamente para PC mediante Steam. Tal vez en el futuro anuncien su lanzamiento para consolas.

