Cook, Serve, Delicious! 3?! – Reseña

Desarrollado y distribuido por Vertigo Gaming, Cook, Serve, Delicious! (2012) es un simulador de cocina en el que los jugadores deben atender el flujo constante de clientes como el chef de un restaurante caído en desgracia. En lo que respecta a mecánicas y presentación, este título es minimalista. Tras escoger el menú del día, los jugadores comienzan su rutina y durante esta deben cocinar la demanda de platos. Cada uno requiere una preparación específica. Si la paciencia de un cliente se acaba o el plato está mal preparado, los jugadores recibirán penalizaciones que reducirán su puntaje al final del día. Como si las labores de cocinero no fueran suficiente, también deben asegurarse de mantener organizada la cocina.

Además de varias mejoras en materia de jugabilidad y algunas novedades —entre las que destacan las estaciones de espera, que permiten guardar platos ya cocinados—, Cook, Serve, Delicious! 2!! (2017) no es muy diferente a su predecesor. Lo mismo puede decirse de Cook, Serve, Delicious! 3?!, la tercera entrega de esta franquicia.

De haber jugado los anteriores dos títulos, Cook, Serve, Delicious! 3?! no introduce muchas novedades. Con la excepción de cientos de recetas y un puñado de mecánicas nuevas, la tercera entrega sigue siendo una prueba de memoria muscular y coordinación ojo-mano. Ahora, el juego cumple con creces si eso es lo que buscan.

Al igual que las anteriores dos entregas, la historia de Cook, Serve, Delicious! 3?! se ambienta en el futuro distópico de 2041. Estados Unidos está en guerra. Aun así, el negocio de la gastronomía prospera. Sin embargo, las cosas no van bien para todos. Cook, Serve, Delicious —el restaurante del protagonista en los juegos pasados— acaba de ser destruido. Por fortuna, este no es el final de su carrera gastronómica.

Tras ser encontrado por las androides Cleaver y Whisk, estas ofrecen su camión como puesto de comidas ambulante para que el chef pueda continuar cocinando. Eventualmente, los protagonistas son invitados a un campeonato nacional de comida en el que viajarán a lo largo de Estados Unidos y harán frente a otras cadenas.

Como se mencionó al principio, Cook, Serve, Delicious! 3?! no es muy diferente a sus predecesores. A pesar de que los jugadores no deben preocuparse por la administración de un restaurante, todavía deben atender el constante flujo de clientes mientras hacen diferentes paradas a lo largo del día. Solo tienen unos pocos segundos entre paradas y un puñado de estaciones de preparación para alistar los platos necesarios y satisfacer la demanda. Sin embargo, los que hayan jugado los anteriores juegos de la franquicia evidenciarán inmediatamente algunos cambios.

Como se señaló, el más notorio de estos cambios es que los jugadores ya no deben preocuparse por sacar la basura, limpiar losa y demás tareas dirigidas a mantener limpia la cocina. Como los anteriores dos títulos, los jugadores deben conformar su menú antes de comenzar su día de trabajo. No obstante, Cook, Serve, Delicious! 3?! hace de la selección de alimentos el principal factor detrás de la dificultad.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

A diferencia de anteriores títulos, cada plato en Cook, Serve, Delicious! 3?! tiene un nivel de dificultad entre 0 y 5. Si bien hay algunos cuya dificultad de preparación no corresponde a su nivel, preparar platos de alto nivel concede mejores recompensas. Esta clasificación viene de la mano con que la mayoría de menús deben tener un puntaje mínimo. De esta forma, los jugadores pueden inclinarse por preparar varios platos de nivel 1 o un menú compuesto por un plato de nivel 4-5 y otros de nivel 0-1. Sin embargo, hay días en los que no hay que preocuparse por eso. Aunque lo más recomendable es ceñirse al nivel del menú, los jugadores pueden poner a prueba su memoria muscular y coordinación ojo-mano con platos más difíciles.

Dependiendo de su desempeño, los jugadores pueden obtener una medalla —oro, plata o bronce— o ninguna. Estos galardones son necesarios para desbloquear posteriores niveles, pero conseguirlos no es tarea fácil. Mientras que las medallas de plata y bronce permiten un pequeño número de fallos, obtener una medalla de oro requiere una ejecución perfecta. Eso sí, no hay nada más satisfactorio ver cómo se acumulan los combos por entregar decenas de órdenes perfectas. Por desgracia, hay varias falencias que dificultan este proceso y pueden volverlo algo tedioso.

Dejando de lado el torpe tutorial, la interfaz de Cook, Serve, Delicious! 3?! puede resultar difícil de traversar por culpa de la saturación de elementos en pantalla. Si bien esto puede solucionarse parcialmente a través de las múltiples opciones de accesibilidad, las cuales permiten modificar el color de algunos elementos de la interfaz y aumentar el tamaño de los textos, el confundir alimentos será una recurrencia. Adicionalmente, los jugadores deben comprometerse a cocinar un plato una vez lo escojan. Esto puede resultar especialmente frustrante al preparar órdenes especiales de forma incorrecta, ya que estas no pueden desecharse una vez cocinadas.

Lo anterior no quiere decir que Cook, Serve, Delicious! 3?! no introduzca mejoras a la calidad de vida. Además de las mencionadas opciones de accesibilidad, esta nueva entrega permite que Whisk colabore entregando platos que ya estén listos. No menos importante, Cook, Serve, Delicious! 3?! trae de vuelta el sistema de personalización. No nos referimos a las decoraciones que pueden comprarse para el camión, sino a las mejoras que puede recibir el vehículo para facilitar la tarea de cocinar. Sin embargo, a diferencia del primer juego, estas mejoras no se compran con dinero.

Mientras que el dinero sigue sirviendo para comprar decoraciones y recetas, los jugadores recibirán piezas de mejora al subir de nivel. A partir del nivel 5, pueden utilizarlas para comprar modificaciones. Estas incluyen más estaciones de preparación y espera, además de mejorar la conservación de alimentos.

¡Y vaya que estas mejoras son necesarias a medida que se avanza! Los jugadores no solo deberán preocuparse de la competencia, que puede inhabilitar estaciones de preparado —lo que reduce la cantidad de platos que pueden prepararse simultáneamente—, sino de la gran cantidad de clientes que toca atender. Al sumarse esto al complicado proceso de preparación de algunos platos —que pueden incluir pasos con diferentes variables—, Cook, Serve, Delicious! 3?! garantiza un desafío.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

A pesar de lo anterior, cabe señalar que el juego no ofrece mucho más de lo que se ha mencionado en esta reseña. Si la idea de administrar órdenes y/o las mecánicas de preparación no son de su interés, Cook, Serve, Delicious! 3?! puede tornarse monótono en sesiones largas. Por fortuna, esto es aliviado por un modo cooperativo local. Este resulta muy divertido y puede facilitar enormemente la tarea de preparar platos a las masas. Sin embargo, requiere de gran coordinación entre los jugadores.

Antes de terminar esta reseña, no podemos olvidar hacer una mención especial a Jonathan Geer y su pegajosa banda sonora. Este compositor ha sido parte importante de la franquicia desde su concepción en 2012 y el cocinar no sería la mitad de divertido sin su música. A continuación encontrarán la banda sonora en Spotify:

Cook, Serve, Delicious! 3?! 7.3/10 Nota Lo que nos gustó - Una pegajosa banda sonora.

- Múltiples opciones de accesibilidad.

- Bastante contenido por un precio razonable.

Lo que no nos gustó - Una interfaz muy saturada, lo que dificulta el traversar los menús al cocinar.

- Individualmente, la experiencia puede tornarse repetitiva.

En resumen Como las anteriores entregas, Cook, Serve, Delicious! 3?! es un simulador de cocina que exige una combinación de memoria muscular y coordinación ojo-mano perfectas. Si esto es lo que buscan en su simulador de cocina, el último juego de Vertigo Gaming cumple con creces. Además de poder preparar más de comidas provenientes de todo el mundo, los jugadores pueden cocinar al ritmo de pegajosas melodías en compañía de otro jugador. Sin embargo, la saturada interfaz y torpes tutoriales pueden desmotivar a algunos jugadores.

Reseña hecha con una copia digital de Cook, Serve, Delicious! 3?! para PS4 brindada por Vertigo Gaming.