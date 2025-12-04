Copia tu archivo de guardado en Metroid Prime 4: Beyond para evitar un indeseable problema

Todos los jugadores saben que confiar plenamente en el autoguardado no es aconsejable, así que no sobra advertir el tener una copia de respaldo del archivo de guardado en Metroid Prime 4: Beyond. Aunque algunos jugadores se lanzarán a jugar Metroid Prime 4: Beyond sin pensarlo dos veces, otros se esforzarán por explorar cada rincón de Viewros para conocerlo todo y escanearlo hasta completar el 100%. Si planeas «cienporcientar» la nueva aventura de Samus, aquí tienes una advertencia importante.

Metroid Prime 4: Beyond te dejará claro que estás en el final del juego antes de llegar al punto de no retorno, pero hay algo que querrás hacer antes de avanzar. Aunque pienses que podrás volver a tu partida guardada después de los créditos finales, parece que el guardado automático te perjudicará. En lugar de permitirte acceder a una partida guardada antes del final, el guardado automático te dejará en una situación en la que no podrás darte la vuelta para completarlo al 100%.

Una vez que llegues a la obvia advertencia de final del juego, hazte un favor y copia tu archivo de guardado en otra ranura. De esta forma, cuando el guardado automático sobreescriba tu partida anterior, aún tendrás otro espacio disponible para completar tu búsqueda al 100%. De lo contrario, tendrás que cargar una partida nueva y empezar desde cero, lo que sin duda sería una pesadilla para quienes buscan completarla en su totalidad.

Metroid Prime 4: Beyond sale el 4 de diciembre en Nintendo Switch y Switch 2.