Copilot para Xbox ha sido cancelado, la IA de Microsoft ya no infectará las consolas

Hace poco más de un año, cuando las compañías de tecnología comenzaron la fiebre de poner herramientas de inteligencia artificial generativa en todo aunque no lo necesitara, Microsoft anunció que implementaría su IA Copilot en las consolas Xbox para que los usuarios la usaran una forma que solo puede ser descrita como «robar contenido de las guías que hay en Internet». Ese anuncio fue supremamente impopular y aunque se demoraron mucho, nos alegra saber que por fin reaccionaron y cancelaron estos planes.

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En una publicación hecha en su cuenta oficial de Twitter, Asha Sharma —directora de Xbox— anunció el nombramiento de nuevos líderes dentro de Xbox, rematando con la noticia de que comenzarán a sacar poco a poco la IA Copilot de su ambiente móvil y cancelarán el desarrollo de esta terrible herramienta para consolas.

Xbox needs to move faster, deepen our connection with the community, and address friction for both players and developers.

Today, we promoted leaders who helped build Xbox, while also bringing in new voices to help push us forward. This balance is important as we get the business… — Asha (@asha_shar) May 5, 2026

Esta es nuestra traducción al español de las palabras de esta ejecutiva que se está volviendo cada vez más popular con los jugadores gracias a movidas como esta y la reducción de precios de Game Pass.

Xbox necesita moverse rápido, profundizar nuestra conexión con la comunidad y hacer algo respecto a la fricción que hay tanto con los jugadores como con los desarrolladores. Hoy estamos ascendiendo a los líderes que ayudaron a construir Xbox y trayendo nuevas voces que nos ayudarán a salir adelante. Este balance es importante para poner nuestro negocio de nuevo en el camino correcto. Como parte de este cambio, comenzaremos a retirar características que no se alinéan con nuestra meta. Comenzaremos a eliminar poco a poco Copilot en plataformas móviles y detendremos el desarrollo de Copilot en consolas

Tomando en cuenta que la próxima Xbox —Proyecto Helix— en prácticamente un PC, esto resulta supremamente importante.

Asha Sharma

Cuando nombraron a Asha Sharma como directora de Xbox, sospechamos que la pusieron solo para «mantener caliente el puesto» o que su pasado trabajando con IA significaba que iban a forzar cada vez más las impopulares herramientas de inteligencia artificial generativa en el mundo de los videojuegos. Pero parece que nos equivocamos.

Sharma no solo está diciendo las palabras adecuadas —lo mínimo que se espera de un ejecutivo— sino que sus acciones sí parecen demostrar un intento en arreglar lo que estaba mal en la división de juegos de Microsoft. Sacar a Copilot de Xbox es la decisión correcta y esperamos que eso signifique que no vamos a ver más intentos de forzarnos las LLM como sea.

Por supuesto, hay quienes tienen sus dudas. Algunos creen que simplemente nos obligarán a usar estas IAs en Xbox bajo otro nombre o sin revelar su presencia. Vamos a ver si resulta ser así, pero por lo pronto queremos ser positivos.