El pánico del Coronavirus ha disparado las ventas de Plague Inc.

El estudio británico Ndemic Creations ha visto cómo su juego de hace ocho años, Plague Inc., se dispara en ventas de manera alarmante en países como China. Al parecer, los jugadores quieren comprender –y volverse paranoicos en el intento– en cómo una epidemia se esparce de forma masiva en el planeta. Esto ha sido por la alerta que ha causado el reciente brote de Coronavirus, el cual ha matado a 26 personas en Wuhan, China, ciudad donde se reportó el contagio.

Plague Inc. consiste en la creación y evolución ficticia de un patógeno mortal que pueda erradicar a la humanidad antes de que la comunidad científica pueda detenerlo con una cura. El creador del juego, James Vaughn, ha reiterado que Plague Inc. es un juego con propósitos de entretenimiento y no tiene valor científico. Vaughn sugiere que las personas se remitan a sus respectivos centros de salud para entender lo que sucede con esta epidemia.

Plague Inc. es un juego diseñado para ser realista, pero en un entorno imaginado. La mecánica y jugabilidad han sido reconocidas por el Centro de Control de Enfermedades y múltiples organizaciones mundiales médicas. No obstante, no debe ser usado como referencia para una crisis real como es la del Coronavirus.

