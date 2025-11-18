El tercer corto animado de Los Simpson y Fortnite trae la invasión de Homeros y el Homero gigante

Las aventuras en Springfield continúan y están a punto de volverse aún más locas. El mapa será invadido por clones de Homero Simpson y cuando finalmente nos libremos de ellos, tendremos que enfrentar a un Homero gigante según el tercer corto animado de Los Simpson y Fortnite.

Si quieren saber por qué ocurrió esto, pueden ver el anterior episodio aquí. Pueden ver el nuevo a continuación con doblaje al español de Latinoamérica.

La invasión de Homeros llegará a Fortnite junto con nuevas misiones de historia de Los Simpson y misiones semanales el miércoles 19 de noviembre de 2025 en horas de la mañana.

Entre las novedades jugables que tendrá la actualización están las rosquillas gigantes que podemos destruir para liberar los clones de Homero y las hordas de Homeros hambrientos de rosquillas que sirven como oponentes. La planta nuclear de Springfield y algunas fuentes de agua han sido contaminadas por el fragmento y ahora obtendremos impulso al tocarlas. Esta semana también debería ponerse a la venta la skin de Tomy (el gato de Tomy & Daly), pero no ha sido confirmado oficialmente.

El último capítulo de la colaboración de Fortnite y Los Simpson empezará el martes 25 de noviembre y presumiblemente tendrá al Homero gigante como jefe. La temporada terminará el sábado 29 de noviembre y entonces recibiremos el nuevo mapa del capítulo 7.