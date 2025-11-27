Videojuegos

Cowboy Life Simulator para Steam es una nueva opción para experimentar el Viejo Oeste

Sin redención.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El mundo abierto de Red Dead Redemption es hasta ahora una de las experiencias más cercanas a simulador del Viejo Oeste americano, entre los diferentes juegos del género, igualmente su precuela de 2018 (RDR 2). Sin embargo, Cowboy Life Simulator debuta en acceso anticipado en Steam, presentando a los jugadores una relajante pero expansiva vida de rancho al estilo del Viejo Oeste.

El juego combina exploración en mundo abierto, construcción de ranchos, agricultura y progresión narrativa con un detallado escenario fronterizo.

- Publicidad -

Los jugadores pueden desarrollar su propia granja, criar animales, fabricar herramientas esenciales y descubrir los secretos de la región mientras interactúan con una vibrante comunidad. Cowboy Life Simulator se lanza con una hoja de ruta clara y actualizaciones de contenido constantes.

Construcción de ranchos: construye y personaliza el rancho de tus sueños, cultiva y cuida animales.

Artesanía y supervivencia: recolecta, crea y gestiona recursos para prosperar en la frontera.

Simulador de vida y RPG: forja relaciones y completa misiones para la gente de Bravestand.

Enfoque en la historia: experimenta una narrativa conmovedora sobre libertad, comunidad y redención.

Granja / Fama / Frontera: un sistema de progresión único que combina historia y simulación.

Una buena opción mientras los jugadores esperan que Red Dead Redemption 2 llegue a plataformas actuales y Red Dead Redemption lo hace el próximo 2 de diciembre.

Red Dead Redemption por fin tendrá versiones para PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y móviles
Roblox Códigos de The Forge (Noviembre 2025)
Avatar Legends: The Fighting Game, nuevo tráiler detalla los movimientos de pelea de Aang
Death Stranding 2: On The Beach ha sido clasificado para PC y será publicado por Sony
Qué hace cada Amiibo en Metroid Prime 4: Beyond
Black Friday: accesorios para Xbox Series recomendados con descuento para no dejar pasar
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Roblox The Forge Roblox Códigos de The Forge (Noviembre 2025)
No hay comentarios

Lo último

Tom y Jerry: La brújula mágica, una aventura a través del tiempo patrocinada por China
Cine y TV
Estos son los juegos de PS Plus Essential en diciembre de 2025
Videojuegos
Fecha y detalles de la actualización de Minecraft ‘Monturas del caos’
Videojuegos
Esta podría ser la historia de Hollow Knight 3 – los misterios de la Saviavida
Videojuegos