Cowboy Life Simulator para Steam es una nueva opción para experimentar el Viejo Oeste

El mundo abierto de Red Dead Redemption es hasta ahora una de las experiencias más cercanas a simulador del Viejo Oeste americano, entre los diferentes juegos del género, igualmente su precuela de 2018 (RDR 2). Sin embargo, Cowboy Life Simulator debuta en acceso anticipado en Steam, presentando a los jugadores una relajante pero expansiva vida de rancho al estilo del Viejo Oeste.

El juego combina exploración en mundo abierto, construcción de ranchos, agricultura y progresión narrativa con un detallado escenario fronterizo.

Los jugadores pueden desarrollar su propia granja, criar animales, fabricar herramientas esenciales y descubrir los secretos de la región mientras interactúan con una vibrante comunidad. Cowboy Life Simulator se lanza con una hoja de ruta clara y actualizaciones de contenido constantes.

Construcción de ranchos: construye y personaliza el rancho de tus sueños, cultiva y cuida animales.

Artesanía y supervivencia: recolecta, crea y gestiona recursos para prosperar en la frontera.

Simulador de vida y RPG: forja relaciones y completa misiones para la gente de Bravestand.

Enfoque en la historia: experimenta una narrativa conmovedora sobre libertad, comunidad y redención.

Granja / Fama / Frontera: un sistema de progresión único que combina historia y simulación.

Una buena opción mientras los jugadores esperan que Red Dead Redemption 2 llegue a plataformas actuales y Red Dead Redemption lo hace el próximo 2 de diciembre.