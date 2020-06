Hace pocos días, una filtración del Comité de clasificación de juegos de Taiwán dio a conocer que un nuevo juego de Crash Bandicoot estaba en desarrollo. Según la portada filtrada, este se titularía Crash Bandicoot 4: It’s About Time y sería desarrollado por Toys for Bob. Este estudio es mejor conocido por estar detrás de Spyro Reignited Trilogy.

Como si la filtración no fuera suficiente, Toys for Bob poco después apareció en redes sociales para anunciar que el 22 de junio a las 10:00 AM (hora Colombia) se anunciaría su próximo juego. Esto no tardó en ser complementado por un ‘teaser’ protagonizado por el marsupial naranja. Este termina con las palabras «It’s about time», el subtítulo del juego filtrado.

Tal como se prometió, el primer adelanto de Crash Bandicoot 4: It’s About Time fue presentado dentro del marco del Summer Game Fest. Geoff Keighley, organizador del evento, también aprovechó para entrevistar a Paul Yan, diseñador en Toys for Bob, para revelar más.

Es un juego completamente nuevo

A diferencia de las más recientes entregas, Crash Bandicoot 4: It’s About Time será un juego completamente nuevo. Esto puede apreciarse en el tráiler, que deja ver mecánicas y escenarios nunca antes vistos. No menos importante, el video muestra tres personajes jugables: Crash, Coco y Neo Cortex. Cabe señalar que estos no serán los únicos que podrán controlarse.

Mientras que Crash y Coco se controlarán de forma similar, Cortex tendrá un estilo de juego totalmente distinto. Este podrá utilizar su pistola para convertir enemigos y ciertos objetos del escenario en plataformas sólidas o elásticas. Estas ciertamente son mecánicas más complejas que las que tenía en Crash Twinsanity (2004), la primera entrega en la que fue jugable.

¿De qué trata la historia?

A pesar de que esta es la octava entrega principal de la franquicia, este título continuará poco después del final de Crash Bandicoot 3: Warped (1998). Tras ser desterrados al pasado, Neo Cortex y Uka Uka desesperadamente tratan de volver al presente para vengarse del marsupial naranja. Eventualmente lo logran, pero eso termina creando un hueco en el espacio-tiempo. Dependerá de Crash y Coco el reunir las cuatro máscaras quantum para salvar el multiverso.

Cada una concederá habilidades únicas a los personajes. Toys for Bob presentó dos: la máscara del tiempo, que ralentizará el tiempo, y la máscara de la gravedad, que invertirá la gravedad. Ambas habilidades deberán emplearse para resolver rompecabezas y superar secciones de plataformas. Las otras dos máscaras se presentarán en los próximos meses.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time llegará a PlayStation 4 y Xbox One el 2 de octubre de 2020.

Fuente: canal oficial de The Game Awards en YouTube