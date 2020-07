Que buen momento para se fanático de Crash Bandicoot. No solo estamos a la espera de Crash Bandicoot 4: It’s about Time, sino que acaban de anunciar oficialmente un nuevo título para dispositivos móviles llamado Crash Bandicoot: On the Run!

Este nuevo juego será un ‘endless runner’ al estilo de otros juegos populares como Temple Run y Subway Surfers. Está siendo desarrollado por King, la misma empresa detrás del reconocido Candy Crush Saga.

La verdad es que ya conocíamos la existencia de este juego. Hace algunos meses se filtraron en Facebook algunas imágenes promocionales de este título.

Según el tráiler, este juego nos permitirá enfrentar jefes clásicos, forjar armas, personalizar a los protagonistas y jugar en compañía. Hacen su aparición personajes conocidos como Coco, Nina, Aku Aku y, obviamente, el villano Dr. Neo Cortex.

No ha sido revelada la fecha de lanzamiento de Crash Bandicoot: On the Run! para iOS y Android. Los interesados ya pueden registrarse anticipadamente en el sitio web oficial del juego. Si lo hacen, recibirán una recompensa especial cuando el título esté disponible.

Si prefieren una experiencia ‘Crash’ más tradicional, recuerden que Crash Bandicoot 4: It’s about Time llegará a PlayStation 4 y Xbox One el 2 de octubre de 2020. Sospechamos que este juego móvil verá la luz cerca de esa fecha para aprovechar el tirón comercial.

Fuente: canal oficial de King Online Games en YouTube