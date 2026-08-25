Videojuegos

Crash Bandicoot y Spyro llegarán pronto a Fortnite, detalles de los cosméticos y fecha de lanzamiento

N.Skins

Julian Ramirez
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Julian Ramirez
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PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Incluso desde mucho antes del anuncio oficial de la actual temporada temática de videojuegos, ya se sabía que Crash Bandicoot y el dragón Spyro iban a tener skins en Fortnite. Incluso pudimos darles una pequeña mirada en el arte promocional y los primeros avances. Pero su lanzamiento está cerca y ya podemos verlos en acción.

De acuerdo a las cuentas oficiales del juego, estos objetos cosméticos llegarán a la tienda a finales de esta semana, lo cual significa que estarían disponibles a partir del viernes 28 o el sábado 29 de agosto de 2026. Actualizaremos esta nota cuando tengamos información más precisa. Mientras tanto, veamos el video de revelación oficial de estos queridos personajes de videojuegos en la isla.

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Como pudimos ver, entre los objetos cosméticos que tendrá el lote de este par tendremos lo siguiente:

  • Atuendo de Crash Bandicoot + estilo ‘low poly’
  • Compañero Spyro con tres estilos
  • Mochila retro Aku Aku
  • Pico Fruta Wumpa
  • Gesto Baile de Crash

Seguramente habrán más objetos temáticos de Crash Bandicoot que se revelarán cuando su lanzamiento en la tienda de Fortnite esté más cerca. Actualizaremos esta nota cuando tengamos más información al respecto.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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PorJulian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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