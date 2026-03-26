Videojuegos

Creado por padres para niños y familias, Bluey’s Happy Snaps llegará a PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch y PC

Las pistas de Bluey.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 4 min

Distribuido por Gameloft y desarrollado por Gameloft Brisbane, Bluey’s Happy Snaps es el próximo juego de la franquicia para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store). Se lanzará en 2026 como un título sin compras dentro del juego ni modo ‘online’. Las ediciones físicas estarán disponibles para PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y Switch en colaboración con Bandai Namco.

En Bluey’s Happy Snaps, Bluey y Bingo encuentran la vieja cámara de papá y emprenden un emocionante viaje familiar. A través de la lente de esta cámara, los jugadores exploran la casa familiar de Bluey y lugares emblemáticos de Brisbane, tomando fotos, decorando álbumes de recortes y descubriendo encantadoras sorpresas.

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Muchos de los lugares favoritos de los fans debutan en forma de videojuego con Bluey’s Happy Snaps, completamente transformados en entornos inmersivos para que los jugadores exploren. Súbete al ferry hacia El Parque, persigue a las traviesas gallinas de la basura en South Bank o admira las impresionantes vistas desde “El letrero”, ¡el episodio más grande de Bluey hasta la fecha! Cada área rebosa de fauna australiana, desde coloridos loros hasta adorables koalas y muchas otras especies posando para la foto perfecta.

Un juego para niños 100% Bluey

Bluey's Happy Snaps niños

Creado por un equipo de desarrollo formado por padres, Bluey’s Happy Snaps está diseñado para fomentar la curiosidad y la creatividad natural de los niños. Al igual que la exitosa serie, el juego promueve el crecimiento y la conexión a través del juego, animando a los jugadores más jóvenes a experimentar con un estilo de juego libre. Haciendo hincapié en el valor de las actividades de la vida real, los momentos de «Juega en la vida real» del juego ofrecen consejos prácticos y significativos para que las familias creen momentos juntos, incluso después de que termine el tiempo frente a la pantalla.

Con el «Juego cooperativo» la diversión se duplica. Mediante el modo cooperativo local, dos jugadores pueden compartir la aventura como Bluey y Bingo. Pon a prueba tus habilidades fotográficas mientras el jugador principal dirige la aventura con la cámara y el segundo jugador posa. Con una gran variedad de juguetes diseñados para el «Juego cooperativo», dos jugadores pueden disfrutar juntos de este modo de juego pensado para niños y adultos de todas las edades.

Bluey's Happy Snaps niños

En resumen, con Bluey’s Happy Snaps los jugadores pueden capturar y coleccionar cientos de pegatinas y decoraciones con la cámara para crear un álbum de recortes único de Bluey. Así como continuar la diversión en el mundo real con las actividades de «Juega en la vida real», que fomentan el bienestar a través del juego digital. Por supuesto, también disfrutarán del juego cooperativo y así compartir la diversión y aventura con hermanos, familiares y amigos.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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