Videojuegos

Creador de Megabonk rechazó su nominación a The Game Awards

No era el Megadebut que muchos creían.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

El pasado lunes 17 de noviembre conocimos la lista de nominados a los premios The Game Awards 2025 en todas las 29 categorías. Como siempre ocurre, una de las categorías más interesante es ‘Mejor juego indie debut’, donde se premian a aquellos que se destacan con su primer lanzamiento. Pero uno de los nominados consideró que no debía haber sido nominado y decidió retirarse.

El desarrollador y youtuber noruego Vedinad, desarrollador de Megabonk, publicó este comunicado en su cuenta de Twitter:

Me estoy retirando de The Game Awards. Es un honor y un sueño que Megabonk sea nominado, pero desafortunadamente no considero que califique para la categoría de ‘juego indie debut’. En el pasado he desarrollado juegos bajo diferentes nombres de estudio, así que Megabonk no es mi debut.

Realmente aprecio la nominación, apoyo y votos, pero no se siente correcto estar en esta categoría. Ustedes deberían votar por algún otro de los increíbles títulos que debutan. ¡Todos son juegos increíbles!

El desarrollador termina el comunicado anunciando que pronto habrá una actualización para su juego.

Al momento de hacer esta nota no hay una respuesta o comunicado oficial de The Game Awards ni de su organizador Geoff Keighley.

Megabonk estaba nominado a la categoría ‘Mejor juego indie debut’ junto a Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch y el juego ecuatoriano Despelote. Tras su retiro, se ha convertido en una categoría de solo cuatro nominados.

