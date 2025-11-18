Creador de Megabonk rechazó su nominación a The Game Awards

El pasado lunes 17 de noviembre conocimos la lista de nominados a los premios The Game Awards 2025 en todas las 29 categorías. Como siempre ocurre, una de las categorías más interesante es ‘Mejor juego indie debut’, donde se premian a aquellos que se destacan con su primer lanzamiento. Pero uno de los nominados consideró que no debía haber sido nominado y decidió retirarse.

El desarrollador y youtuber noruego Vedinad, desarrollador de Megabonk, publicó este comunicado en su cuenta de Twitter:

Me estoy retirando de The Game Awards. Es un honor y un sueño que Megabonk sea nominado, pero desafortunadamente no considero que califique para la categoría de ‘juego indie debut’. En el pasado he desarrollado juegos bajo diferentes nombres de estudio, así que Megabonk no es mi debut.



Realmente aprecio la nominación, apoyo y votos, pero no se siente correcto estar en esta categoría. Ustedes deberían votar por algún otro de los increíbles títulos que debutan. ¡Todos son juegos increíbles!

i really appreciate the nomination, support and votes, but it doesn't feel right in this category. you should vote for another one of the amazing debut titles, they are all amazing games!



thanks again! new megabonk update coming soon ✌️



– john megabonk — Megabonk (@MegabonkGame) November 18, 2025

El desarrollador termina el comunicado anunciando que pronto habrá una actualización para su juego.

Al momento de hacer esta nota no hay una respuesta o comunicado oficial de The Game Awards ni de su organizador Geoff Keighley.

Megabonk estaba nominado a la categoría ‘Mejor juego indie debut’ junto a Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch y el juego ecuatoriano Despelote. Tras su retiro, se ha convertido en una categoría de solo cuatro nominados.