Creadores de DC Universe Online están desarrollando un MMO de Marvel

En los últimos años, videojuegos basados en los personajes más icónicos de Marvel Comics han inundado el mercado. A lo largo de 2021, títulos como Guardians of the Galaxy y Marvel Future Revolution han visto la luz del día. Como si eso no fuera suficiente, un total de 3 juegos basados en Marvel Comics han sido anunciados en la forma de Midnight Sons, Spider-Man 2 y Wolverine. ¡Y eso es sin contar el hipotético título multijugador de Insomniac!

Ahora, un nuevo juego se suma a la lista de próximos lanzamientos.

A través de su último reporte para inversionistas, Enad Global 7 (EG7) —compañía propietaria de Dimensional Ink Games, estudio mejor conocido por desarrollar DC Universe Online— ha dado a conocer que un MMO basado en Marvel Comics está en desarrollo. El proyecto está siendo dirigido por Jack Emmert, cofundador de Cryptic Studios —responsable por City of Heroes— y actual cabeza de desarrollo de DC Universe Online en Dimensional Ink Games. Como si no fuera suficiente, la revelación coincide con las filtraciones de GeForce NOW.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Dimensional Ink Games trabaja en un MMO basado en Marvel Comics. En 2019, el portal Massively Overpowered reportó que dicho juego estuvo en desarrollo a lo largo de 2018 antes de ser cancelado. Sin embargo, por el momento se desconoce si el recién anunciado MMO de Marvel es el mismo en el que estaban trabajando.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento del MMO de Marvel?

Aunque el MMO basado en Marvel Comics aún no tiene fecha de lanzamiento, el reporte para inversionistas de Enad Global 7 da a conocer que mínimo no lo veremos a lo largo de 2022.

¿A qué plataformas llegará?

No se sabe a qué plataformas llegará. Lo más probable es que llegue específicamente a PC.

¿El MMO de Marvel será ‘free-to-play’?

Si el éxito de DC Universe Online como título ‘free-to-play’ sirve como guía, es muy probable que el MMO basado en Marvel también lo sea. Sin embargo, todavía no hay certeza.

¿Cómo será la jugabilidad?

Aunque se desconoce cómo será la jugabilidad del MMO basado en Marvel Comics, es muy probable que recicle varios sistemas de DC Universe Online. Entre estos destaca la posibilidad de crear un héroe o un villano original a partir de diversas características. Esto lo distinguiría de Marvel Heroes, el difunto MMO desarrollado por Gazillion Entertainment que permitía controlar a diversos héroes y villanos de las páginas de los cómics de la Casa de las Ideas.

Vía: Eurogamer

Fuente: presentación para inversionistas de EG7