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Creadores de Crimson Desert responden a acusaciones de haber usado IA generativa, pero muchos jugadores no les creen

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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El nuevo juego del estudio coreano Pearl Abyss ha estado levantando controversias desde antes de su lanzamiento. Los problemas con la versión de consolas y el uso del sistema de DRM Denuvo en PC han levantado ampolla en la comunidad gamer, pero el nuevo escándalo que lo rodea es aún más grave. Poco después de su lanzamiento, los jugadores de Crimson Desert alegan haber encontrado imágenes que claramente habían sido creadas usando IA generativa.

Aquí tienen una de esas imágenes para que juzguen ustedes mismos, pero creemos que es bastante claro que fue generada por IA debido a todos los errores que tiene. Esto es especialmente problemático porque la página del juego en Steam no incluía información sobre el uso de elementos generados por IA. Esta información fue eventualmente incluida después de que el escándalo estalló.

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No pasó mucho tiempo antes de que el estudio Pearl Abyss se pronunciara al respecto, aceptando que efectivamente habían incluido «accidentalmente» este tipo de imágenes en el juego y ofreciendo disculpas a los jugadores. Aquí tienen el comunicado publicado en la cuenta oficial del juego en Twitter.

Aquí tienen una traducción en español del comunicado:

Durante el desarrollo del juego creamos algunos elementos visuales 2D utilizando herramientas de IA generativa experimentales. Estos recursos nos ayudaron a explorar rápidamente el tono y la atmósfera en las fases iniciales de producción. Sin embargo, nuestra intención siempre fue reemplazar estos recursos con material que se ajuste a nuestros estándares de calidad y dirección creativa.

Tras recibir reportes de nuestra comunidad, identificamos que algunos de estos recursos se incluyeron involuntariamente en la versión final. Esto no se ajusta a nuestros estándares internos y asumimos toda la responsabilidad.

También reconocemos que deberíamos haber informado claramente sobre el uso de IA. Si bien estas herramientas se utilizaron principalmente durante la producción inicial, con la expectativa de que estos recursos se reemplazarían antes del lanzamiento, reconocemos que esto no justifica la falta de transparencia.

Pedimos disculpas sinceras por estos descuidos.

Actualmente estamos realizando una auditoría exhaustiva de todos los recursos del juego y estamos tomando medidas para reemplazar el contenido afectado. Los recursos actualizados se implementarán en los próximos parches. También estamos revisando nuestros procesos internos para garantizar una mayor transparencia y coherencia en la forma en que nos comunicamos con los jugadores en el futuro.

En resumen, Pearl Abyss dice que si puso imágenes generadas con IA en Crimson Desert, pero se suponen que estas iban a ser solo temporales (‘placeholders’, como les dicen en inglés) y que eventualmente iban a ser reemplazadas con arte de verdad, pero se les olvidó o se les escapó y terminaron apareciendo en la versión final. También prometen que las van a reemplazar en futuros parches.

Esto es exactamente lo que le pasó a otros juegos como The Alters y Clair Obscur: Expedition 33, que también tuvieron que pedir disculpas y reemplazar su contenido creado por IA poslanzamiento. A este último incluso le quitaron un premio que había ganado debido a esto.

A pesar de la explicación y las disculpas, un gran número de jugadores no les creen sus excusas. Solo hay que dar una mirada a las respuesta y citas tanto del tweet original como de los reportes como de la publicaciones que le hacen eco —como esta de Wario64 en BlueSky— para darse cuenta que muchos creen que lo incluyeron a propósito esperando que las personas no se dieran cuenta.

Desarrolladores profesionales critican la práctica de usar elementos generados por IA como ‘placeholders’ en los juegos porque la idea de estos elementos temporales es que sean fáciles de reconocer para poderlos reemplazar. Josh Sawyer de Bethesda publicó en BlueSky excelentes ejemplos del arte temporal que pusieron en Pentiment para demostrar esto.

Placeholder assets in a game should look obnoxiously temporary, so obvious that no one would mistake it for the final asset. In past games we've used the doge dog (rip) as an icon, hot pink versions of characters, our CEO's head, etc.If you use a temp asset that seems passable, it may stay there.

Josh Sawyer (@jesawyer.bsky.social) 2026-03-22T20:07:53.846Z

¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que los desarrolladores de Crimson Desert en verdad cometieron un error? O creen que solo esperaban que nadie se diera cuenta de que tenían imágenes generadas por IA en su juego. En todo caso, lo mejor es simplemente resistir la tentación y no usar IA bajo ninguna circunstancia.

Crimson Desert está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para Mac y PC mediante Steam y Epic Games Store.

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