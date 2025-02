Creadores de ‘fangames’ de Castlevania presentan Chronicles of the Wolf, un juego original inspirado en la saga de Konami

Si se mueven en los círculos de ‘fangames’ de Castlevania es posible que hayan jugado o al menos hayan oído hablar de títulos como The Lecarde Chronicles, creado por el dúo francés Migami Games. Pues bien, ese estudio decidió crear su propia obra original inspirada en la saga de cazavampiros de Konami y nos presentó Wallachia: Reign of Dracula en 2020. Ahora están de regreso con una nueva idea en la forma de Chronicles of the Wolf, otro juego que no esconde la influencia de Castlevania.

Pueden ver el primer tráiler de esta obra a continuación.

Chronicles of the Wolf está basado en la leyenda francesa de la Bestia de Gevaudán y en los misterios que rodean a la sociedad secreta de la Rosa Cruz. Controlamos a un hombre llamado Mateo Lombardo, al que se le encarga encontrar y cazar la bestia, además de investigar su origen.

Este juego contará con la voz de Robert Belgrade (Alucard en Castlevania: Symphony of the Night) como narrador y con la aparición especial de Bloodless, uno de los personajes de Bloodstained: Ritual of the Night.

Aunque este ‘metroidvania’ todavía no tiene una fecha de lanzamiento precisa, sabemos que llegará en el tercer trimestre de 2025 a PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch y PC. Ya pueden agregarlo a su lista de deseados en Steam.