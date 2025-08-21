Creadores de Silksong explican por qué el juego se demoró tanto y por qué decidieron quedarse tanto tiempo en silencio

Resulta difícil de creer que tras tantos años de espera, estemos a tan solo un par de semanas del lanzamiento de uno de los juegos indies más esperados de los últimos tiempos. Ya conocemos la fecha en que podremos jugar Hollow Knight: Silksong, pero tenemos muchas preguntas sobre las demoras en su desarrollo y la razón por la que Team Cherry decidió no dar actualizaciones al respecto por tanto tiempo.

Gracias a un reportaje del periodista Jason Schreier para Bloomberg podemos resolver esas dudas. Los dos cofundadores de Team Cherry —Ari Gibson y William Pellen— lo explicaron todo en una entrevista.

Ari Gibson y William Pellen

Resulta que la larga producción de alrededor de siete años no se debió a dificultades en el desarrollo ni a accionistas entrometidos (no tienen ninguno). Simplemente necesitaron todos estos años para asegurarse de que Silksong fuera exactamente el juego que querían hacer.

Lo hemos estado pasando muy bien. A final de cuentas, todo esto es solo un vehículo para nuestra creatividad. Es genial crear cosas divertidas (…) Nunca estuvimos estancados ni nada por el estilo. Siempre estábamos progresando. Simplemente somos un equipo pequeño y los juegos requieren mucho tiempo.

En una industria en la que son tristemente comunes las noticias sobre juegos que se estancan, son cancelados, sus desarrolladores son despedidos o cambian de manos constantemente, es un soplo de aire fresco leer sobre una producción que —a pesar de lo larga que fue— avanzó sin problemas y fue divertida para los involucrados. Recuerden que además de Gibson y Pellen, los otros miembros de Team Cherry son el programador Jack Vine y el compositor Chris Larkin. Aparte de ellos solo habían unos pocos contratistas trabajando en programación y QA.

Siempre estábamos trabajando en una nueva idea, un nuevo objeto, una nueva zona o un nuevo jefe. Es genial. Lo tuvimos que dejar para poder terminar el juego. Podríamos haber seguido.

Ya conocemos por qué Silksong se demoró tanto y nos alegra mucho que no haya sido nada malo, ¿pero por qué Team Cherry decidió guardar silencio y no dar actualizaciones a sus fanáticos?

Sentimos que las actualizaciones constantes iban a desanimar a la gente. Lo único que podíamos decir era: ‘Seguimos trabajando en el juego’.

También dijeron que no mostraron mucho para no arruinar sorpresas ni hacer spoilers. Otra de las razones por las que no decían nada es porque sinceramente creyeron que el juego iba a salir mucho antes. Pero las nuevas ideas seguían llegando y siguieron agregando cosas. Hay que recordar que originalmente este no iba a ser un juego completo sino una expansión relativamente pequeña para Hollow Knight.

Silksong saldrá el jueves 4 de septiembre de 2025 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y en PC.