Creadores de Ori and the Blind Forest y su secuela revelan detalles sobre su próximo proyecto

Ori and the Blind Forest, el adorable ‘metroidvania’ que se lanzó originalmente en 2015, se convirtió en uno de los títulos favoritos de muchos gracias a sus bellos gráficos, emotiva historia e intensa jugabilidad. Los fanáticos no pueden esperar por Ori and the Will of the Wisps, la continuación que llegará en marzo de 2020.

Aunque ese segundo título aún no ha sido lanzado, los miembros del equipo Moon Studios ya están pensando en el juego que harán a continuación: un RPG de acción.

Esto fue revelado mediante un anuncio de vacante de empleo publicado en el sitio web Gamasutra. Allí informan que están buscando un diseñador con experiencia «que haya jugado y estudiado durante toda su vida RPG de acción como Zelda y Diablo«. El plan de Moon Studios es «revolucionar el género de la misma forma que hicieron con los metroidvania», ofreciendo cosas que los jugadores no han visto antes.

Suena intrigante. Es claro que este proyecto aún se encuentra en su fase de planeación y es probable que pasen varios años antes de que conozcamos su nombre o veamos las primeras imágenes. De todos modos, el talento que este equipo ha demostrado hace que no dudemos de que va a ser un título de gran calidad.

Via: Eurogamer

Fuente: Gamasutra