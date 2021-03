Ya podemos agregar un título muy interesante y bizarro a nuestras bibliotecas. Se trata de Creature in the Well, el cual es el juego gratis de la actual semana en Epic Games Store.

Esta obra del equipo independiente Flight School Studio resulta especialmente llamativa por su jugabilidad única, que combina la acción de un ‘hack ‘n slash’ con las mecánicas de un juego de pinball. Este título ha sido ganador de varios premios y participado en selecciones oficiales en múltiples festivales. También fue nominado por su arte visual a los premios Independent Games Festival de 2020, pero perdió ante Knights and Bikes.

Si quieren obtener Creature in the Well como un juego gratis, solo tienen que entrar a su página en Epic Games Store y dar click en el botón ‘Obtener’ (‘Get’). Recuerden que tienen hasta las 10:00 a.m. del 1 de abril de 2021 para hacerlo (hora de Colombia). Es posible que el juego vuelva a ser ofrecido de forma gratuita en el futuro, pero no hay forma de saber cuándo.

También conocimos que el juego gratis que Epic Games Store comenzará a ofrecer a partir del 1 de abril es la aventura gráfica de detectives Tales of the Neon Sea. Nosotros les avisaremos cuándo puedan conseguirlo.

Fuente: Epic Games Store